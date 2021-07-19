Песков усомнился во влиянии дела Baring Vostok на инвестиционный климат в РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что отдельно взятое дело в отношении американского бизнесмена, основателя Baring Vostok Майкла Калви не может влиять на инвестиционный климат в России.

"Отдельно взятое дело не может иметь глобального (влияния - ИФ). Главное – это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой инвестиционной привлекательности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, окажет ли исход "дела Калви" влияние на бизнес в России.

При этом он заметил, что Кремлю хорошо известно о том, что иностранный бизнес внимательно следит за делом.

"То, что иностранный бизнес очень внимательно наблюдает за этим делом, да, нам это хорошо известно. Иностранные предприниматели, большой бизнес иностранный, они неоднократно за это время встречались с главой нашего государства и поднимали тему Калви", - сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин, напомнил пресс-секретарь, давал объяснения о невозможности вмешательства в судебные дела. "Никто в них вмешиваться не будет. Будем надеяться на то, что решение суда не заставит себя ждать и на то, что ситуация разрешится", - сказал Песков.

Мещанский суд Москвы 2 августа в 12:00 огласит приговор американскому бизнесмену Майклу Калви и другим фигурантам так называемого дела Baring Vostok, обвиняемым в хищении средств банка "Восточный".

Дело в отношении Калви рассматривалось в Мещанском суде с декабря 2020 года. Всем семерым подсудимым вменено хищение путем растраты в особо крупном размере. Никто из них вину не признает.

Согласно обвинению, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольной им компании "Первое коллекторское бюро" двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд руб.