Олег Дынников из ВТБ стал управляющим директором по информационным технологиям "СПБ биржи"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Управляющим директором по информационным технологиям "СПБ биржи" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") с 3 сентября назначен Олег Дынников, который будет курировать технологическое развитие и интеграцию компаний, входящих в группу биржи, говорится в сообщении торговой площадки.

Ранее Дынников работал в банке ВТБ начальником управления развития и поддержки инвестиционных продуктов в департаменте брокерского обслуживания, где отвечал за продуктовое развитие брокерского бизнеса банка и курировал претензионную работу по всем инвестиционным продуктам, предлагаемым как в онлайн-каналах, так и в офисах банка. До прихода в ВТБ Дынников более 8 лет развивал брокерский бизнес в группе Сбербанка, занимая должность руководителя направления стратегических продуктов брокерских услуг ЗАО "Сбербанк КИБ", принимал участие в консолидации бизнеса и выстраивании процесса интеграции ИК "Тройка Диалог".

"Развитие "СПБ биржи" подразумевает масштабирование бизнеса за счет увеличения количества торгуемых инструментов, вывода на рынок новых продуктов и сервисов. В данных условиях основным приоритетом является стабильная и надежная работа всех существующих сервисов", - говорится в сообщении.

ПАО "СПБ биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Группа "СПБ биржи" включает дочерние операционные компании: "Клиринговый центр МФБ" и "Бест Эффортс банк".

Сейчас основным акционером биржи является НП РТС (16,5%), у Совкомбанка - 12,9%, "Фридом финанс" - 12,8%, ВТБ - 10,77%, "Тинькофф" - 5%, венчурного фонда Amereus Group, управляющего деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, - 5,1%, ООО "Воронежский ФИЦ" Анатолия Гавриленко - 3,6%, "БКС Мир Инвестиций" - 2,5%, биржи "Санкт-Петербург" - 1,2%, остальное - у менеджмента биржи.