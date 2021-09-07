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Президент "ЛУКОЙЛа" не хотел бы снова видеть цены на нефть выше $100/б

Президент "ЛУКОЙЛа" не хотел бы снова видеть цены на нефть выше $100/б
Основной владелец и президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов. Архивное фото
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов считает цену на нефть в $65-75 комфортной для потребителей.

"На сегодня параметры соглашения (ОПЕК+ - ИФ) до конца 2022 года определены и, надеюсь, не будут меняться. Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, - обрушению рынка", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

"Стоимость нефти $65-75 за баррель комфортна для потребителей, и страны - участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов", - добавил Алекперов.

По его мнению, альянс ОПЕК+ создан не на какой-то период времени, навсегда. "Просто регулирование может быть разным в зависимости от ситуации. Пока сентябрь 2022 года - это рубеж, когда ограничения должны сойти к нулю. Сейчас у компании остановлено до 90 тыс. баррелей добычи в сутки, надеемся, что они будут востребованы рынком", - уточнил глава НК.

При этом он отметил, что в настоящее время "достаточно нестабильная ситуация по цене на наш продукт". "Все-таки сейчас цена на нефть искусственно регулируется. Мы понимаем, что за счет ограничений добычи в рамках ОПЕК+ нынешняя цена не отвечает реальности, потому что достаточно большой объем добычи остановлен", - считает президент "ЛУКОЙЛа".

"Объективно цена станет понятна после сентября 2022 года, когда соглашение ОПЕК+ завершится. Также нужно понять влияние, которое энергетическая трансформация окажет на нашу отрасль. Потому что отрасль очень зависит от своих потребителей, и мы заинтересованы в том, чтобы цены на нефть были для них комфортны", - продолжил Алекперов.

"У нас есть потенциал. Компания обеспечена эффективными запасами. Решение об увеличении бурения на территории России гарантирует не только стабилизацию, но и рост добычи примерно на 1,5-2% в год после 2022 года", - полагает он.

ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов ОПЕК+

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