"ЛУКОЙЛ" планирует поставить на баланс 30 млн тонн нефти на Северо-Ракушечном на Каспии, готов развиваться на Ямале

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" подал на утверждение запасы Северо-Ракушечного месторождения в объеме около 30 млн тонн, сообщил президент компании Вагит Алекперов в интервью газете "Коммерсантъ".

"При наличии нашей инфраструктуры оно тоже будет эффективным. Будет труба на месторождение им. Владимира Филановского. Возможный срок ввода - 2028 год", - уточнил он.

Глава НК напомнил, что первая скважина на структуре Титонская на Каспии дала хороший дебит. "Мы сейчас заложили вторую скважину и уже начинаем поисковое бурение. Говорить о запасах сегодня сложно, потому что все-таки надо пробурить хотя бы еще одну скважину, чтобы понять, месторождение какого масштаба мы нашли", - пояснил Алекперов. "По Хазри также было открыто месторождение. Конечно, не такого масштаба, как Титонская, но оно хорошо с ней интегрируется, то есть это месторождение промышленно рентабельно. Это будет осваиваться как одно месторождение, так как расстояние между ними небольшое", - добавил он.

"Мы по Хвалынскому месторождению разговаривали с "Газпромом". В сентябре должны провести встречу по концепции развития этого актива. Вы знаете, мы предлагаем "Газпрому" стать покупателем газа с этого месторождения, но на территории Казахстана. Потому что газ содержит большой объем сероводорода, и тащить его более 300 км на территорию России, конечно, очень опасно", - сообщил Алекперов. По его словам, газ с проекта "ЛУКОЙЛ" мог бы очищать, а "Газпром" через газотранспортную систему Казахстана продавать его и в Европу, и в Китай.

Перспективными в России Алекперов считает и газовые проекты на Ямале. "Расширяем Южно-Мессояхское месторождение и месторождения на Ямале. Туда большие инвестиции идут, чтобы увеличивать добычу газа", - сказал президент "ЛУКОЙЛа". "У нас очень конструктивные отношения с "Газпромом". Мы сейчас ведем переговоры, ведь они покупают наш газ на Ямале. Если они увеличат стоимость газа, то мы могли бы форсированно ввести эти месторождения", - полагает он. В случае, если бы удалось договориться с "Газпромом", ввод этих активов мог бы состояться в конце 2023 года, считает Алекперов.

Кроме того, он сообщил, что компания приняла инвестиционное решение по расширению газоперерабатывающего завода в Буденновске. "Да, все инвестиционные решения приняты. В будущем планируем запустить и газохимический комплекс. Дать старт проекту мы пригласили вице-премьера Александра Новака. Рассчитываем, что совместная поездка на "Ставролен" состоится в конце сентября", - уточнил глава НК.

"Полипропилен в Нижнем Новгороде будет обеспечен собственными ресурсами. Пропилен же с нового крекинга в Перми, помимо обеспечения "Саратоворгсинтеза", может быть базой для новых проектов нефтехимии. Также мы рассматриваем варианты партнерского участия в метанольных производствах. Решение рассчитываем принять до конца года", - сообщил он, уточнив, что компания смотрит площадки в портах на севере и на юге России. "Там, скорее всего, будет использоваться газ "Газпрома", это примерно 2 млрд кубометров в год, но если он даст возможность, можем и сделать своп. Наши отношения с "Газпромом" позволяют достаточно оптимистично смотреть на этот вопрос", - добавил Алекперов.