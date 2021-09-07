Алекперов сообщил, что не планирует переименовывать "ЛУКОЙЛ"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Основатель, основной владелец и президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов не планирует переименовывать компанию, отдавая дань моде, исключающей слово "нефть" из названия.

"ЛУКОЙЛ" уже сегодня не нефтяная, а энергетическая компания. Мы добываем нефть, газ, производим и поставляем нефтехимию, а также электроэнергию в южные регионы России, обеспечиваем теплом такие крупнейшие города, как Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

"Останемся ли мы энергетической компанией - да, останемся. Наша стратегия на ближайшие годы - и я убежден, что она правильная, - быть ответственным производителем, прежде всего углеводородов. При этом мы приняли концепцию сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году на 20% по отношению к 2017-му. "ЛУКОЙЛ" принимает ряд инвестиционных проектов, направленных на утилизацию СО2, резко сокращает энергопотребление за счет дополнительных инвестиций. Крупнейший проект - это перевод газоперерабатывающих заводов на турбины с электроприводом, а также утилизация их выбросов углекислого газа", - сообщил он.

"Эту миссию (переименовывать компанию - ИФ) я оставлю своему преемнику, у меня рука не поднимется", - отметил Алекперов.

Говоря об инициативе торговли квотами на СО2, он напомнил, что Россия обладает огромным потенциалом по поглощению углекислого газа. "Так что мы должны понимать, насколько актуально для страны взимание дополнительных налогов с бизнеса с учетом размера территории и колоссального массива леса. Насколько нужны активные инвестиции в этой области. Надо очень аккуратно подходить к вопросу квот через диалог бизнеса и власти, ни в коем случае не применять здесь административные решения. Если будет подобная торговля квотами, то она должна быть добровольной", - полагает глава НК.

Алекперов не очень верит в быстрый энергопереход. "Такое было бы возможно, если бы была стагнация прироста населения в мире, а вместе с ним - потребления энергоресурсов, но потребление растет, даже несмотря на программы энергосбережения", - пояснил он.