"ЛУКОЙЛ" рассчитывает на более значительный сервисный платеж по формации Ямама в Ираке

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" рассчитывает на более выгодные платежи инвестору в рамках разработки формации Ямама проекта Западная Курна-2 в Ираке.

"К нам обратилась одна из крупнейших мировых компаний с просьбой рассмотреть вопрос о приобретении активов. Мы обратились к иракскому правительству, поскольку без него мы не имеем права начинать даже переговоры. Но встретили категорический отказ. Нам сказали, что правительство Ирака очень заинтересовано в работе "ЛУКОЙЛа" на территории страны", - сказал президент компании Вагит Алекперов в интервью газете "Коммерсантъ".

"Поэтому мы продолжаем вести переговоры с правительством Ирака об экономике проекта Западная Курна-2 и находим какое-то понимание. Потому что пласт на Ямаме, где мы выходим на добычу 33 тыс. баррелей в сутки, показал, что это абсолютно отдельная сложнейшая формация с большим содержанием сероводорода, сложной проницаемостью, которая требует дополнительной работы. И иракские специалисты, и чиновники с этим согласились", - продолжил он.

Алекперов пояснил, что проекты в Ираке - это сервисные контракты с достаточно низкими платежами. Инвесторы не распоряжаются добытой нефтью, все продает госкомпания SOMO.

"Кроме того, запасы нефти нельзя поставить на баланс, и на капитализацию компании они не влияют. Все крупные компании вложили большие деньги в Ирак, вернули свой вложенный капитал, но в дальнейшем хотят участвовать в проектах, которые позволили бы им увеличивать капитализацию, а главное - распоряжаться добытой нефтью, так как многие компании вертикально интегрированные", - уточнил президент "ЛУКОЙЛа". Разработка формации Ямама требует повышенных платежей со стороны Ирака, считает глава "ЛУКОЙЛа". "Да. Или будет усредненный платеж", - ответил он на вопрос о том, будет ли сервисный платеж по Ямаме больше, чем по основной формации Мишриф. "Сейчас я не хотел бы говорить до окончания переговорного процесса и накануне выборов в октябре (в парламент Ирака - "Коммерсантъ")", - отметил Алекперов. "ЛУКОЙЛ" вернул все вложенные затраты в проект Западная Курна-2, мы говорим уже о рентабельности этого проекта", - резюмировал он.