Таможенная подкомиссия предложила снизить экспортные пошлины на ряд ферросплавов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию предложила снизить в РФ экспортные пошлины на ряд ферросплавов и карбонильное железо. По отдельным позициям ферросплавов пошлины предложено обнулить.

"Корректировки принимаются в ответ на обращения российских производителей с учетом конъюнктурных колебаний, которые произошли за последние месяцы на мировых рынках", - сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Так, в частности, экспортную пошлину на определенные виды феррохрома предлагается понизить до 5%, но не менее $57-134/тонна, ферросиликохрома – 5%, но не менее $71/тонна, ферромарганца – 5%, но не менее $49/тонна. Ранее вывозная ставка на эти виды продукции составляла 15%, но не менее $150/тонна.

Пошлины на ферромолибден, феррониобий, ферровольфрам, ферротитан и железо в порошке предложено отменить.

Основным сырьем для феррохрома является импортируемый в РФ хромовый концентрат, на который существенно выросли мировые цены, при этом сам сплав в основном ориентирован на экспорт, отмечается в сообщении.

Решение о понижении и отмене пошлины на ряд ферросплавов "позволит поддержать производство соответствующей продукции, занятость на предприятиях". Проект постановления Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ.

Совместно с Минпромторгом был проведен анализ финансового состояния отрасли черной металлургии по итогам действия комбинированных пошлин: "По сравнению с июньскими данными, на основе которых принималось решение о введении пошлин, сегодня ситуация изменилась".

"Видим, что под влиянием внешней конъюнктуры появились риски для производства ряда [видов] продукции. В результате выработали позицию, которая учитывает производственный аспект и специфику экономики каждого предприятия", - сказал заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев, слова которого приводит пресс-служба.

"Необходимость корректировки экспортных пошлин связана с зависимостью отечественных производителей от импортного сырья, например, от марганцевых и хромовых руд, а также с экспортной ориентированностью отрасли", - сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Комбинированные пошлины на экспорт черных и цветных металлов были введены до конца года как временная мера, направленная на компенсацию удорожания металлопродукции на внутреннем рынке.

На прошлой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что видит основания для пересмотра в сторону снижения экспортных пошлин на некоторые виды металлов, в том числе алюминий, чугун и ферросплавы.

"Основания для пересмотра (в сторону понижения - ИФ) ставок есть по определенной номенклатуре. В частности, на чугун, на ферросплавы и на алюминий – это как минимум. Мы ведем диалог с коллегами по правительству, поэтому будем стараться находить здесь компромисс. Но с учетом того, что мы уже в сентябре находимся, а пошлина действует до конца декабря, то процесс даже принятия решения придется уже совсем на конец года, если такое решение будет принято. На следующий год у нас пока не предусмотрены пошлины", - сказал он.

Временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы

C 1 августа в РФ действуют временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы. Они состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента, величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года. Пошлины действуют только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. Речь идет о "гибком" налогообложении для металлургов, которое позволит изымать их сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры мировых рынков. Конкретные предложения об изменении НДПИ для металлургической промышленности планируется подготовить к началу октября, пока идет обсуждение возможных вариантов, сообщил журналистам на этой неделе замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

На данный момент минимальная экспортная ставка на медь составляет $1 226, никель – $2 321, алюминий – $254.

Минимальная экспортная пошлина на плоский горячекатаный прокат, сортовой прокат и арматуру составляет $115, холоднокатаный прокат - $133, нержавеющую сталь и ферросплавы - $150 за тонну. Железорудные окатыши и концентрат под действие пошлины не подпадают, она распространяется только на горячебрикетированное и прямовосстановленное железо (ставка - 15%, но не менее $54 за тонну). В середине июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин, согласно которому минимальная экспортная пошлина на чугун была снижена до $54/тонна со $115/тонна.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 2022 года будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. "Это касается металлургической промышленности", - сказал он.