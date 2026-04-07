Утвержден порядок экспорта ферровольфрама по разовым лицензиям Минпромторга

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило временный разрешительный порядок экспорта ферровольфрама. Согласно подписанному постановлению, разрешен экспорт ферровольфрама за пределы Евразийского экономического союза в течение шести месяцев, сообщила пресс-служба правительства.

Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга.

Принятое решение направлено на сохранение баланса оборота ферровольфрама на внутреннем рынке. Оно позволит сократить дефицит вольфрамового сырья, связанный с ростом потребности в этом металле для нужд государственного оборонного заказа, а также сокращением добычи вольфрамового концентрата из-за истощения месторождений в Приморском крае.

Для участников рынка процедура получения разовой экспортной лицензии не потребует дополнительных согласований и разрешений. Как правило, у производителей ферровольфрама уже есть все необходимые для этого документы, говорится в сообщении.