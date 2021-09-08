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Нефть Brent подорожала до $71,71 за баррель

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительный рост в начале торгов в среду.

При этом фьючерсы на Brent остаются ниже отметки $72 за баррель, в то время как фьючерсы на WTI находятся недалеко от минимального значения за две недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по московскому времени в среду составляет $71,71 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,53 (0,73%) - до $71,69 за баррель.

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Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,49 за баррель, что на $0,14 (0,20%) выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов опустилась на $0,94 (1,36%) - до $68,35 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за сообщениями, касающимися усилий нефтепроизводителей в Мексиканском заливе по восстановлению добычи после урагана "Ида". Работа мощностей, обеспечивающих около 79% добычи США в регионе, до сих пор приостановлена, сообщают СМИ.

Участники рынка ждут публикации данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

В четверг еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране опубликует Минэнерго США.

нефть

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