Ураган "Ида" в Луизиане повлиял на работу как минимум девяти НПЗ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере девять нефтеперерабатывающих заводов американского штата Луизиана приостановили или сократили деятельность из-за урагана "Ида", который ранее обрушился на штат, сообщает в понедельник CNN.

Компания ExxonMobil сообщила, что их завод не сильно пострадал, но часть операций все равно была приостановлена. В Shell рассказали, что все еще оценивают ущерб и пока не могут сказать, когда завод продолжит работу. Компания начала закрывать свои предприятия в штате в пятницу. В Marathon Petroleum также не могут сказать, когда работа завода продолжится.

По данным Минэнерго США, приостановка в работе заводов не должна привести к мгновенным проблемам с поставками, так как запасы бензина и дистиллятов на побережье Мексиканского залива немного превышают средний сезонный показатель.

Также более 25 тыс. работников из 32 штатов США были мобилизованы для восстановления энергоснабжения в штате. Ранее сообщалось, что более миллиона жителей Луизианы остались без электричества из-за урагана.

Ураган "Ида", который нанес значительный ущерб штату, а также привел к гибели как минимум одного человека, ослаб до первой категории. Сейчас в штате проводятся спасательные работы и оценка ущерба.