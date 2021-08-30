Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Ураган "Ида" в Луизиане повлиял на работу как минимум девяти НПЗ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере девять нефтеперерабатывающих заводов американского штата Луизиана приостановили или сократили деятельность из-за урагана "Ида", который ранее обрушился на штат, сообщает в понедельник CNN.

Компания ExxonMobil сообщила, что их завод не сильно пострадал, но часть операций все равно была приостановлена. В Shell рассказали, что все еще оценивают ущерб и пока не могут сказать, когда завод продолжит работу. Компания начала закрывать свои предприятия в штате в пятницу. В Marathon Petroleum также не могут сказать, когда работа завода продолжится.

В миреБолее миллиона человек остались без света на юге США из-за ураганаЧитать подробнее

По данным Минэнерго США, приостановка в работе заводов не должна привести к мгновенным проблемам с поставками, так как запасы бензина и дистиллятов на побережье Мексиканского залива немного превышают средний сезонный показатель.

Также более 25 тыс. работников из 32 штатов США были мобилизованы для восстановления энергоснабжения в штате. Ранее сообщалось, что более миллиона жителей Луизианы остались без электричества из-за урагана.

Ураган "Ида", который нанес значительный ущерб штату, а также привел к гибели как минимум одного человека, ослаб до первой категории. Сейчас в штате проводятся спасательные работы и оценка ущерба.

Ураган "Ида"

9
К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможныхВ момент, когда ураган достиг побережья штата, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч). На фото: снимок урагана с борта Международной космической станции.Более миллиона человек остались без электричества в ЛуизианеПоступают сообщения о многочисленных разрушениях, но масштабы ущерба пока неизвестныМестные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана "Ида" не успели провести всеобщую эвакуацию 390 тыс. человек.Мэр Нового Орлеана призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к продолжительным отключениям электроэнергииУраган пройдет над двумя крупнейшими городами штата - Новым Орлеаном и Батон-РужЖители Луизианы заколачивают окна и укрепляют строения мешками с песком"Ида" обрушилась на Луизиану в 16-ю годовщину другого разрушительного урагана - "Катрины", унесшей жизни более 1,8 тыс. человек
К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных
США Луизиана Ида

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Трамп заявил, что США должны отобрать у талибов свое оружие или "разбомбить его к черту"

Трамп заявил, что США должны отобрать у талибов свое оружие или "разбомбить его к черту"
Пандемия коронавируса

В ЮАР предупредили о способном быстро распространяться новом штамме COVID

В ЮАР предупредили о способном быстро распространяться новом штамме COVID

Бывших афганских спецназовцев могут взять на службу в британскую армию

Что произошло за день: понедельник, 30 августа

Производители керамических конденсаторов приостановили выпуск из-за вспышки COVID в Азии

Производители керамических конденсаторов приостановили выпуск из-за вспышки COVID в Азии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Дипломатическое противостояние

Эстония ответила на высылку своего дипломата из России

Эстония ответила на высылку своего дипломата из России

Песков сообщил о скором визите Лукашенко в Россию

Пандемия коронавируса

Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует раз в неделю

Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует раз в неделю

Киев объяснил очередной перенос встречи Зеленского и Байдена

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');