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Орешкин отметил, что потребкредитование в РФ вновь накапливает риски

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Потребительское кредитование, поддерживающее рост спроса в РФ, после паузы из-за коронавирусных ограничений вновь накапливает риски: в августе банки выдали 647 млрд рублей розничных ссуд, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе пленарной сессии Московского финансового форума.

"Проблема сейчас в том заключается, что у нас из элементов спроса, который активно растет, это тот спрос, который финансируется потребительским кредитованием. Моя любимая тема. В прошлый раз за пандемический год этот "пузырь" у нас схлопнулся, а сейчас, вот, например, только за август в нашей стране было выдано 647 млрд рублей потребительских кредитов. Эта сумма больше, чем все выплаты и пенсионерам, и школьникам вместе взятые. Это сейчас такая главная история, которая меняет структуру спроса в экономике, уводит ее от инвестиционного к потребительскому, концентрирует ее на тех, кто эти кредиты берет. Понятно, что управление структурой спроса - это то, чем важно заниматься в текущий момент", - заявил Орешкин.

ЦБ пока не публиковал статистику банковских кредитов за август. Однако два крупнейших банка - Сбербанк и ВТБ - уже отчитались о выдачах. Так, Сбербанк в августе выдал физлицам 520 млрд рублей, показав рекорд по объемам выдач потребительских кредитов - 275 млрд рублей. Объемы необеспеченного кредитования ВТБ в августе выросли более чем на 5% относительно июля.

Риски возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования отмечались в 2019 году, однако ЦБ удалось купировать их повышением надбавок к коэффициентам рискам. В 2021 году беззалоговое кредитование вновь ускорилось, что вкупе с ростом долговой нагрузки населения до исторического максимума и снижением стандартов кредитования заставило ЦБ вновь ужесточать макропруденциальные требования. Регулятор с 1 июля повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, еще одно повышение пройдет 1 октября. ЦБ также хочет получить право вводить количественные ограничения по отдельным кредитам, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в этом году.

"История с ограничением того же потребительского кредитования могла бы дать пространство для денежно-кредитной политики и других видов кредитования и позволила бы экономике выходить из текущей проблематики эффективно", - заявил в среду Орешкин.

Максим Орешкин

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