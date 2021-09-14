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Сбербанк не видит "пузыря" на рынке потребкредитования

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России не видит усиления рисков на рынке потребительского кредитования и оценивает ситуацию даже лучше, чем предполагал ранее, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"В текущем режиме мы не видим никаких признаков "пузыря", ключевые метрики об этом, во всяком случае пока, не свидетельствуют", - сказал Греф.

Он отметил, что у Сбербанка "все неплохо", он не ужесточает, а наоборот, смягчает подходы к уровню одобрения потребкредитов. "Мы летом сделали несколько такого рода раскруток, уровень одобрения у нас вырос, и в этом смысле кредит получить стало легче, он стал доступнее", - отметил глава Сбербанка.

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"Метрики все у нас значительно лучше наших прогнозов и ожиданий в начале года", - подчеркнул Греф.

ЦБ РФ, обеспокоенный темпами роста потребительского кредитования, пригрозил дополнительными макропруденциальными мерами в отношении этого сектора. "Нас продолжает особенно беспокоить сегмент необеспеченного потребительского кредитования, где годовые темпы роста пока увеличиваются, в том числе и за счет эффекта базы. В случае сохранения текущих тенденций мы не исключаем принятия дополнительных макропруденциальных мер для охлаждения данного сегмента рынка, помимо тех, которые уже предусмотрены с 1 октября", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе.

На накопление рисков в необеспеченном кредитовании ранее обратил внимание помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, проблема заключается в том, что активно растет спрос, финансируемый как раз потребительским кредитованием. "В прошлый раз за пандемический год этот "пузырь" у нас схлопнулся, а сейчас, вот, например, только за август в нашей стране было выдано 647 млрд рублей потребительских кредитов. Эта сумма больше, чем все выплаты и пенсионерам, и школьникам вместе взятые. Это сейчас такая главная история, которая меняет структуру спроса в экономике, уводит ее от инвестиционного к потребительскому, концентрирует ее на тех, кто эти кредиты берет", - заявил Орешкин.

ЦБ пока не публиковал статистику банковских кредитов за август. Однако два крупнейших банка - Сбербанк и ВТБ - уже отчитались о выдачах. Так, Сбербанк в августе выдал физлицам 520 млрд рублей, показав рекорд по объемам выдач потребительских кредитов - 275 млрд рублей. Объемы необеспеченного кредитования ВТБ в августе выросли более чем на 5% относительно июля.

Риски возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования отмечались в 2019 году, однако ЦБ удалось купировать их повышением надбавок к коэффициентам рискам. В 2021 году беззалоговое кредитование вновь ускорилось, что вкупе с ростом долговой нагрузки населения до исторического максимума и снижением стандартов кредитования заставило ЦБ вновь ужесточать макропруденциальные требования. Регулятор с 1 июля повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, еще одно повышение пройдет 1 октября. ЦБ также хочет получить право вводить количественные ограничения по отдельным кредитам, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в этом году.

Сбербанк

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