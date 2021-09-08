"НОВАТЭК" купил Арктическое и Нейтинское месторождения на Ямале за 13,2 млрд руб.

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Дочерняя компания "НОВАТЭКа" – ООО "Ямал СПГ Ресурс" – выиграло аукционы на право пользования участками недр, включающими Арктическое и Нейтинское месторождения для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, сообщила компания.

Общая сумма разовых платежей за пользование недрами по обоим участкам определена на уровне 13,15 млрд рублей.

Месторождения были выставлены на аукцион со спецусловиями, по которым принять в них участие могли только "дочки" "НОВАТЭКа".

Стартовая цена для Нейтинского месторождения была установлена на уровне 2 млрд рублей, Арктического – 9,88 млрд рублей, в целом – 11,88 млрд рублей. Таким образом, компания заплатила сверх стартовой цены 1,27 млрд рублей.

В Роснедрах "Интерфаксу" сообщили, что за Арктический участок "НОВАТЭК" заплатил 10,88 млрд рублей, за Нейтинский - 2,28 млрд рублей, то есть сделано по одному шагу в аукционах.

Лицензионные участки расположены на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе. Запасы Арктического и Нейтинского месторождений оцениваются в размере 2,9 млрд баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) по российской классификации, включая 413 млрд куб. м газа и 28 млн тонн жидких углеводородов. Лицензии будут выданы на 27 лет.

"Участки недр расположены в непосредственной близости от имеющихся активов "НОВАТЭКа" на Ямале. Приобретение данных участков позволит расширить ресурсную базу компании для реализации СПГ-проектов", - сообщает "НОВАТЭК".

Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ по состоянию на 1 января 2020 года запасы Арктического участка составляют: нефть (извлекаемые) - 7,891 млн тонн по категории C1 и 5,523 млн тонн по категории С2; газ - 276,245 млрд куб. метров по категории C1 и 39,256 млрд. куб. метров по категории С2, а также 33,378 млрд куб. метров по категории Д0; конденсат (извлекаемые) - 2,708 млн тонн по категории C1, 1,221 млн тонн по категории С2, а также 3,083 млн тонн по категории Д0.

Запасы Нейтинского месторождения по данным на начало 2020 года: нефть (извлекаемые) 1 млн тонн по категории С1 и 9,424 млн тонн по категории С2, а также 14,421 млн тонн по категории Д0; газ - 60,295 млрд куб. метров по категории С1 и 37,091 млрд куб. метров по категории С2; конденсат (извлекаемые) 0,454 млн тонн по категории C1 и 0,044 млн тонн по категории С2. Прогнозные ресурсы газа на участке по D1 составляют 197,9 млрд куб. м, по D2 - 29,6 млрд куб. м; конденсата по D1 - 16,6 млн т, по D2 - 9 млн т.

Ранее глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить компании эти месторождения. "Имеющаяся ресурсная база "НОВАТЭКа" на полуострове Ямал не обеспечивает необходимый объем добычи газа для своевременного принятия окончательного инвестрешения о реализации проекта "Обский СПГ" в 2021 году", - говорилось в соответствующем письме Михельсона на имя главы государства. По словам бизнесмена, для этого компании нужны близлежащие Нейтинское и Арктическое месторождения.

Помимо наполнения ресурсной базой "Обского СПГ" эти месторождения "позволят обеспечить объем производства на "Ямал СПГ" (уже построен и функционирует - ИФ), а также направить часть производимого СПГ на газификацию Камчатского края", отмечал глава "НОВАТЭКа".

Проект "Обский СПГ" планировалось реализовать на базе Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений, запасы которых по категориям С1+С2 составляют 365 млрд куб. м газа, а потенциальная добыча - 6 млрд куб. м газа в год. В настоящее время "Обский СПГ" переименован в "Обский ГХК" - на его ресурсной базе "НОВАТЭК" решил производить аммиак и, возможно, метанол.

Ранее сообщалось, что месторождения Арктическое и Нейтинское входят в границы природного заказника регионального значения "Ямальский" и могут быть выведены из него по согласованию с Минприроды, поэтому Михельсон попросил поручить правительству ЯНАО рекомендовать изменить границы заказника, исключив территории этих участков, а правительству - согласовать изменение границ. По словам источника "Интерфакса", резолюция главы государства на тексте письма – "рассмотреть и поддержать".