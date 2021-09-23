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Финдиректор "НОВАТЭКа" арестован в США по обвинению в уклонении от налогов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американские власти предъявили главному финансовому директору ПАО "НОВАТЭК" Марку Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов.

Как говорится в сообщении Минюста США, Джетвей арестован, ему угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. По версии налоговиков, в период с 2005 по 2016 год Джетвей при помощи офшорных скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на счетах Джетвея в швейцарском банке, которые он, по версии обвинения, скрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. Чтобы не декларировать эти средства, Джетвей предпринимал целенаправленные шаги, в частности, указывая свою жену, гражданку России, в качестве бенефициара активов.

Дело Джетвея будет рассматривать окружной судья штата Флорида Джон Бадаламенти, сказано в сообщении.

"Интерфаксу" пока не удалось получить комментарий в "НОВАТЭКе".

Родившийся в США заместитель председателя правления CFO "НОВАТЭКа" Марк Джетвей в июле 2019 года получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Джетвей в 1981 году окончил Государственный Университет штата Аризона (Arizona State University) со степенью бакалавра в области бухгалтерского учета и в 1995 году - аспирантуру в Университете "Пейс" в Нью-Йорке (Pace University).

Занимал различные должности в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов "разведка и добыча" и "переработка и сбыт". В 1994 году занял должность директора отдела стратегических консультационных услуг для предприятий ТЭК в компании Coopers and Lybrand.

В 1995 году Джетвей переехал в Москву, получил назначение партнером PwC Global Energy. С 2003 по 2014 год - Джетвей входит в совет директоров "НОВАТЭКа" и комитет по инвестициям и стратегии. С 2003 по 2014 год - главный финансовый директор "НОВАТЭКа". В 2005 году "НОВАТЭК" разметил глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже. В августе 2007 года Джетвей избран членом правления "НОВАТЭКа", с июля 2010 года занимает должность заместителя председателя правления компании.

В 2014 году "НОВАТЭК" попал под финансовые санкции США, в результате Джетвей был вынужден перестать участвовать в финансовых сделках компании, а также переговорах по их заключению. Джетвей выступает на публичных мероприятиях, представляя финансовую отчетность "НОВАТЭКа" инвестиционному сообществу и презентуя проекты компании, последовательно отстаивая репутацию России.

США Марк Джетвей НОВАТЭК

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