АЛРОСА приобрела 80% алмазов на аукционе Гохрана в интересах клиентов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА", действуя в интересах своих клиентов, которые сталкиваются с нехваткой сырья для выполнения текущих заказов, приобрела свыше 80% алмазов, выставленных Гохраном на аукцион 7 сентября, сообщила компания.

На торги в ходе аукциона во вторник Гохраном было выставлено 768,6 тыс. карат на сумму около $19 млн.

"АЛРОСА, как и в июле, приобрела сырье от имени и по поручению своих проверенных клиентов – членов ALROSA Alliance. Участие в аукционе Гохрана позволило нам частично компенсировать нехватку алмазов на фоне значительного спроса со стороны клиентов", - сообщил заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев.

Гохран в этот раз продавал средне- и мелкоразмерное сырье, которое сейчас также пользуется достаточно сильным спросом, пояснил Агуреев, Аукцион собрал рекордное количество участников, что гарантировало максимально справедливый рыночный уровень цен.

В июле на более крупном аукционе Гохрана, по итогам которого были проданы алмазы на сумму $139,2 млн, "АЛРОСА" приобрела около 70% выставленного сырья, действуя также по просьбе своих долгосрочных клиентов.

"АЛРОСА" в условиях сохраняющегося дефицита алмазного сырья на рынке продолжает работать над удовлетворением спроса на фоне снижения мировой добычи и уверенного интереса потребителей к украшениям с бриллиантами, пояснила компания.

Входящий в систему Минфина Гохран России отвечает за ценности государственного фонда, куда входят драгоценные металлы и камни, а также изделия из них. В рамках управления фондом Гохран покупает и продает ценности, включая добытые на территории РФ необработанные алмазы.