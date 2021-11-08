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"АЛРОСА" реализовала бриллианты общей массой свыше 1,4 тысяч карат, выручив $13 млн

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в ходе пятого в этом году бриллиантового аукциона реализовала 98% выставленных на торги бриллиантов общей массой свыше 1,4 тысяч карат почти на $13 млн, сообщила компания.

На аукцион было выставлено 49 исключительных бриллиантов массой до 28 карат с высоким ювелирным и инвестиционным потенциалом, 284 бриллианта массой до 17 карат - бесцветных, фантазийных желтых и редких розовых цветов различных форм огранки, а также 17 сформированных по интенсивности цвета партий бриллиантов фантазийных желтых цветов различных форм огранки весом до 0,99 карата.

В аукционе приняли участие более 150 компаний из США, Израиля, ОАЭ, Индии, Бельгии, Гонконга, Японии и России. Кроме того, несколько лотов приобрели физические лица - клиенты ALROSA Diamond Exclusive - программы, ориентированной на инвестиционные бриллианты.

В рамках аукциона в сентябре - октябре состоялись показы бриллиантов в Дубае, США и Израиле.

"Мы всегда тщательно отбираем лоты для аукционов, учитывая прежде всего потребности клиентов. Поэтому интерес к аукционам всегда высокий. Даже в начале пандемии в марте 2020 года, когда клиенты крайне избирательно подходили к покупке бриллиантов и исключительно под имеющиеся заказы, было продано почти 80% от общего объема выставленных на аукцион бриллиантов. Однако нынешний аукцион показал абсолютный рекорд - 98% проданных лотов", - сообщил директор "Бриллианты АЛРОСА" Павел Винихин.

Со следующего года "АЛРОСА" намерена увеличивать количество бриллиантовых аукционов. Отчасти этому будет способствовать и планируемый переезд нью-йоркского офиса "АЛРОСА" в конце этого года в новое здание, более удобное для проведения показов, - сообщил Винихин.

АЛРОСА

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