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Год Нисанов и структуры ГК "Киевская площадь" купили 10% акций девелопера "Самолет"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Год Нисанов и структуры группы компаний "Киевская площадь" приобрели почти 10% акций девелопера "Самолет" у акционеров-основателей, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Рыночная стоимость 10% "Самолета" составляет около 25 млрд рублей.

Стороны рассматривают возможность совместно развивать проекты в области коммерческой недвижимости, а также реализовывать девелоперские проекты в регионах России и странах СНГ, говорится в сообщении.

Группу компаний "Киевская площадь" Нисанов основал вместе со своим бизнес-партнером Зарахом Илиевым. Их состояние Forbes оценивает в $3,4 млрд у каждого. В отличие от подавляющего большинства участников списка миллиардеров, Нисанову и Илиеву до сих пор, согласно открытым данным, не принадлежали доли в публичных компаниях, а место в топ-50 российского рейтинга им принесли инвестиции в коммерческую недвижимость.

Среди проектов компании "Киевская площадь" спорткомплекс "Олимпийский", ТРЦ "Европейский", МФК "Щелковский", ТПУ "Нагатинская", мебельный торговый комплекс "Гранд", Radisson Collection Hotel, Moscow (гостиница "Украина"), фудмолл "Депо", агрокластер "Фуд Сити" и другие.

Крупнейшими акционерами ГК "Самолет" являются Михаил Кенин и Павел Голубков. В октябре прошлого года девелопер провел IPO на "Московской бирже".

По итогам 2020 года группа заняла 4-е место в РФ по объему текущего строительства.

Год Нисанов ГК Киевская площадь Самолет

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