Сделка с Нисановым не отменяет планы "Самолета" провести SPO на горизонте 1,5 лет

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сделка с Годом Нисановым не отменяет планов девелопера "Самолет" провести SPO на горизонте полутора лет, сообщили "Интерфаксу" в компании.

В четверг стало известно, что Нисанов и структуры группы компаний "Киевская площадь" приобрели почти 10% акций "Самолета" у акционеров-основателей.

"Самолет" в октябре прошлого года разместил на Московской бирже 5% акций и неоднократно заявлял о планах увеличить free-float до 30-40% и повысить ликвидность бумаг. По последней информации, SPO может состояться осенью 2022 - весной 2023 года.

При этом еще во вторник гендиректор девелопера Антон Елистратов в интервью Bloomberg говорил, что в числе прочего компания рассматривает размещение через ускоренный сбор заявок (ABB) в текущем или следующем месяце. Актуальна ли эта идея, в компании не уточняют.

Крупнейшими акционерами ГК "Самолет" являются Михаил Кенин и Павел Голубков.

По итогам 2020 года группа заняла четвертое место в РФ по объему текущего строительства.