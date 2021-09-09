"Русал" заявил о несогласии с претензиями Sual Partners по дивидендам

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Русал" заявил о несогласии с претензиями Sual Partners, которая упрекнула алюминиевую компанию в нарушении прав миноритариев и систематической невыплате дивидендов при имеющихся для этого финансовых возможностях.

"Русал" подчеркивает, что тенденцию роста цены на алюминий нельзя считать стабильной с учетом, в том числе, рисков перебоев в поставках сырья, что продемонстрировали недавние события в Гвинее, на которую приходится 45% потребляемых "Русалом" бокситов.

"В последние месяцы в ответ на постепенное восстановление экономики от пандемийных ограничений рынок и цены на алюминий демонстрируют рост. Однако эту тенденцию нельзя назвать устойчивой с учетом сохраняющейся внешней нестабильности, сопоставимого роста издержек, высокой долговой нагрузки компании, а также рисков перебоев в поставках сырья, что продемонстрировали недавние события в Гвинее, на которую приходится 45% потребляемых "Русалом" бокситов", - говорится в заявлении алюминиевого гиганта.

В течение последних десяти лет "Русал" был сфокусирован на сокращении долговой нагрузки, связанной с приобретением доли в ГМК "Норильской никель", напомнила алюминиевая компания.

"Большинство предприятий компании были построены в середине XX века, поэтому в последние годы компания направила более $6 млрд на проекты модернизации производственных мощностей, а также строительство новых современных предприятий в Сибири. Это не только улучшает экологический профиль "Русала", но и создает рабочие места, обеспечивает социально-экономическую стабильность в регионах присутствия, а главное - гарантирует конкурентоспособность продукции компании как в России, так и на внешних рынках, на которые приходится 80% всего производства", - сообщил "Русал".

Также компания напомнила о программе масштабной перестройки алюминиевых заводов в Сибири, которая оценивается в сумму порядка 380 млрд руб.

"Деятельность менеджмента и совета директоров, 8 из 12 членов в котором составляют независимые директора, направлена на увеличение стоимости и стабильную работу компании в интересах всех акционеров и в полной мере соответствует рекомендованным ЦБ РФ и Гонконгской биржей практикам корпоративного управления", - заявил "Русал".

"Русал" заверил, что продолжит работать в интересах всех акционеров.

Внеочередное собрание акционеров "Русала" 9 сентября рассмотрит вопрос о дивидендах за 2021 год. Совет директоров "Русала", где доминируют топ-менеджеры "Русала", представители En+ и согласованные OFAC независимые директора, ранее рекомендовал их не выплачивать. "За" это решение проголосовали 11 членов совета, "против" были двое и еще один директор воздержался.

По расчетам Sual Partners, в соответствии с действующей политикой ОК "Русал" "должна была и имела все возможности" выплатить своим акционерам $904,5 млн дивидендов, начиная с 2019 года. В том числе дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года должны составить $289,8 млн.

"Тем не менее, с 2018 года ОК "Русал" не выплачивала дивиденды, невзирая на финансовые возможности, благоприятную конъюнктуру рынка алюминия и стабильные дивидендные поступления от "Норильского никеля". Так, только за 2019 и 2020 гг. на долю "Русала" пришлось около $2,3 млрд дивидендов горнорудной компании", - говорится в распространенном в среду заявлении Sual Partners.

"Русал" последний раз выплачивал дивиденды за 2017 год в размере $0,0197 на акцию (всего около $300 млн). После этого компания отказывалась от дивидендов из-за низких цен на алюминий, неблагоприятной макроэкономической ситуации и санкций США. По итогам 2020 года "Русал" вновь принял решение отказаться от выплаты дивидендов.

Финансовые показатели первого полугодия получили поддержку от высоких цен на алюминий, помимо этого, компания выручила порядка $1,4 млрд от продажи части акций "Норникеля" в ходе buyback, но эти средства компания планирует потратить на инвестпрограмму и погашение части долга.

Основным акционером "РусАла" (57%) является En+. Sual Partners Виктора Вексельберга владеет 25,72% "РусАла". Free float "Русала" - 17,4%.