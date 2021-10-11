Sual Partners обвинила "РусАл" в применении двойного стандарта

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Компания Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров, контролирующая более 25% акций "РусАла", вновь заявила о несогласии с позицией совета директоров и топ-менеджмента алюминиевой компании по вопросу выплаты дивидендов, упрекнув их в применении двойного стандарта.

"Совет директоров и менеджмент МКПАО "ОК РусАл"" применяют двойные стандарты, вставая на защиту интересов миноритарных акционеров "Норильского никеля" и в то же время полностью игнорируя интересы собственных миноритариев, в том числе принятую и утвержденную советом директоров ОК "РусАл" дивидендную политику, которая отражает ответственный и рачительный подход к управлению", - заявил представитель Sual Partners.

Утвержденная советом директоров дивидендная политика "РусАла" предусматривает выплату 15% от "ковенантной EBITDA" (операционная EBITDA + дивиденды от "Норильского никеля"), напомнил акционер "Русала".

"Дивидендная формула была специально согласована советом директоров и основными акционерами ОК "РусАл" таким образом, чтобы предусмотренные политикой минимальные выплаты не могли создать рисков ни в отношении инвестиционной деятельности компании, ни ее социальных обязательств, ни тем более ее финансовой устойчивости. В этой ситуации позиция совета директоров "ОК РусАл", поощряющего позицию менеджмента о защите прав компании как миноритарного акционера "Норильского никеля" и пренебрегающего правами своих собственных миноритарных акционеров, выглядит, с точки зрения Sual Partners, еще более вопиющей и недопустимой", - заявил представитель Sual.

Sual Partners в 2021 году поставила вопрос о выплате "РусАлом" дивидендов, но предложение отверг совет директоров "РусАла", где доминируют топ-менеджеры алюминиевой компании, представители мажоритария En+ и согласованные OFAC независимые директора. На внеочередном собрании акционеров "РусАла" против дивидендов проголосовало 62% акционеров, "за" - 31,9%.

Как заявляет Sual Partners, в соответствии с действующей политикой ОК "РусАл" "должна была и имела все возможности" выплатить своим акционерам $904,5 млн дивидендов, начиная с 2019 года. В том числе дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года должны составить $289,8 млн. Из них на Sual Partners могло прийтись $74 млн.

"РусАл" последний раз выплачивал дивиденды за 2017 год в размере $0,0197 на акцию (всего около $300 млн). После этого компания отказывалась от дивидендов из-за низких цен на алюминий, неблагоприятной макроэкономической ситуации и санкций США. По итогам 2020 года "РусАл" снова решил не платить дивиденды.

Финансовые показатели первого полугодия 2021 года получили поддержку от высоких цен на алюминий, помимо этого, компания выручила порядка $1,4 млрд от продажи части акций "Норникеля" в ходе buyback, но эти средства компания направит на инвестпрограмму и погашение части долга.

Sual Partners заявила в понедельник, что "полностью разделяет превалирующий в обществе подход к формированию единой справедливой системы выплаты дивидендов в зависимости от инвестиционной активности". "Это уравновешивает интересы компании и акционеров, позволяет найти разумный баланс между инвестиционной политикой, затратами на модернизацию и социальную сферу, а также дивидендными выплатами", - сказал представитель компании.

Основным акционером "РусАла" (57%) является En+. Sual Partners Виктора Вексельберга владеет 25,72% "РусАла". Free float "РусАла" - 17,4%.