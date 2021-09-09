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ВТБ спрогнозировал рекорд по объему выдачи ипотеки в России к концу года

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки за 8 месяцев 2021 года увеличили выдачу ипотеки на 62%, до 3,5 трлн рублей, к концу года объем продаж на рынке может достигнуть рекордных 5 трлн рублей, подсчитали аналитики ВТБ.

В августе выдачи ипотеки в России, по предварительным данным, составили 445 млрд рублей, что на 13% выше значений прошлого августа и сопоставимо с показателями июля текущего года. Клиенты ВТБ в августе провели сделки на 86,5 млрд рублей, что на 14% выше результата за аналогичный период прошлого года.

За восемь месяцев ВТБ оформил ипотеку почти на 700 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за этот период стали Москва и Московская область (253,6 млрд рублей), Санкт-Петербург и область (58,7 млрд), Новосибирская область (26,1 млрд), республика Татарстан (21,6 млрд) и Свердловская область (18,6 млрд).

В августе спрос на ипотеку с господдержкой остался на уровне июля. По сравнению со среднемесячным уровнем первого полугодия объем выдач в рамках программы сократился на 64%. Спрос сместился в сторону семейной ипотеки, которую с 1 июля могут оформить семьи с одним ребенком. С начала года ВТБ выдал по ней более 33 млрд рублей, доля программы в общем объёме продаж удвоилась и сейчас составляет почти 10%. В целом за восемь месяцев года ВТБ выдал по ней 9,3 тыс. кредитов на 33,2 млрд рублей.

Еще одним драйвером роста продаж остается рефинансирование, на которое за 8 месяцев года приходится каждая третья ипотечная сделка в ВТБ. За этот период более 68 тыс. клиентов других банков снизили платежную нагрузку, переведя свои кредиты в ВТБ на сумму 152 млрд рублей.

"Рекордным месяцем продаж ипотеки в этом году остается июнь, когда завершалась льготная госпрограмма в ее изначальном виде. Июль и август оказались сопоставимыми по объему проведенных сделок, но мы видим, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям кредитования. Расширенная программа господдержки семей с детьми, сезонные предложения от банков и застройщиков и дисконты при использовании цифровых сервисов поддерживают доступность жилья для населения. Осенью для ипотеки начинается традиционный "высокий сезон", и с учетом среднего объема выдач минимум в 400 млрд рублей в месяц, у рынка есть все шансы поставить исторический рекорд в 5 трлн рублей продаж по итогам 2021 года", - прокомментировал статистику вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ

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