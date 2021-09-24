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ВТБ снизил ставки по льготной ипотеке для пользователей цифровых сервисов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что с 24 сентября снизил ставки по ипотечным программам с господдержкой на новостройки и для семей с детьми при условии использования в процессе сделки цифровых решений банка.

Банк снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5,75% годовых, а по семейной ипотеке - до 4,7%.

"Дополнительные дисконты доступны заемщикам, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка", - говорится в сообщении.

Сейчас базовая ставка по льготной ипотеке на новостройки в ВТБ составляет 6,35%. Если оформлять кредит через кабинет на сайте банка, доступен дисконт в 0,3 п.п. Если в ходе сделки использовать сервис банка для безопасных расчетов и электронную регистрацию сделки, можно снизить ставку еще на 0,3 п.п. - до 5,75% суммарно.

Так же может быть понижена до 4,7% ставка по "Семейной ипотеке" (для жителей Дальнего Востока - до 4,3%).

Ранее ВТБ сообщал об удвоении интереса к "Семейной ипотеке" после пересмотра условий по льготным госпрограммам.

"Семейная ипотека" появилась в 2018 году. Изначально программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. С 1 июля 2021 года условия программы распространили и на семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Действие программы продлили до 1 марта 2023 года.

ВТБ

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