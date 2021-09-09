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Правительство РФ продлило мораторий на проверки бизнеса до 2023 года

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Постановление правительства РФ о продлении на следующий год моратория на плановые проверки малого бизнеса подписано, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мораторий избавит бизнес от лишней нагрузки и определенного стресса, позволит компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться", - заявил Мишустин в ходе заседания правительства.

Он напомнил, что такая мера действует уже несколько лет, и благодаря ней в прошлом году из ежегодного плана были исключены более 120 тыс. проверок.

"Сейчас мораторий коснется порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса. При этом, конечно, будет сделан ряд исключений. Он не будет распространятся на проверки тех объектов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизней людей, те, что отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, на предприятия, работающие на основе лицензий, и на те, где используется атомная энергия", - сказал глава кабмина.

По его словам, таким образом правительство исполняет соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам встречи с представителями "Единой России" в конце августа.

Ранее с таким предложением к Путину обратился председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Михаил Мишустин

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