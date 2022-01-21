Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Введение в 2020 году моратория на плановые проверки предприятий ТЭК из-за пандемии стало одной из причин роста аварийности и травматизма на этих объектах в 2021 году, считают в Ростехнадзоре. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с протоколом заседания комиссии по энергетике Госсовета России от 20 декабря 2021 года.

Из протокола следует, что Ростехнадзор отметил рост аварийности на опасных производственных объектах ТЭК в 2021 году на 8% относительно 2020 года. При этом количество погибших в результате аварийных ситуаций, с учетом аварии на шахте "Листвяжная", выросло более чем на 80%.

Тремя главными причинами увеличения числа аварий ведомство назвало введение моратория на плановые проверки в 2020 году, увеличение доли привлекаемых подрядных организаций с недостаточно квалифицированными работниками (в том числе из-за нехватки персонала в условиях пандемии), а также пренебрежение требованиями безопасности.

Минэнерго России, в свою очередь, отметило, что за последние три года на объектах ТЭК было зафиксировано около 1,7 тысячи аварий. Основные причины ведомство назвало износ объектов, нарушение требований безопасности сторонними организациями, нарушение правил эксплуатации оборудования и ошибки персонала.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября 2021 года произошел взрыв метано-воздушной смеси и начался долгий пожар. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Ситуация с авариями в отрасли после этого обсуждалась на большом совещании у Владимира Путина 2 декабря. Президент тогда, ссылаясь на материалы уголовного дела, заявил, что руководство шахты систематически принимало меры к тому, чтобы скрывать загазованность шахты метаном и в шахте фальсифицировались показатели датчиков. По его словам, в СК причиной аварии считают отсутствие контроля руководства шахты за безопасностью. Он также отметил, что Ростехнадзор недостаточно проверял эту шахту.

После совещания прокуроры провели масштабные проверки шахт и разрезов и выявили три тысячи нарушений законодательства.