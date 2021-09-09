Суд отложил апелляцию "Роснефти" на взыскание 5,8 млрд руб. экспортных пошлин

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 7 октября рассмотрение жалобы "Роснефти" на решение первой инстанции о законности доначисления Центральной энергетической таможней (ЦЭТ) дополнительных таможенных пошлин и пеней в размере почти 5,8 млрд руб., следует из судебной картотеки.

Спор возник из-за применения экспортером нормы администрирования налога на дополнительный доход, которая на тот момент еще не вступила в силу.

Так, в рамках контрактов с Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) от февраля 2009-го и июня 2013 годов, а также с CEFC China Energy Company Limited от сентября 2017 года "Роснефть" в январе 2019 года на Московском энергетическом посту ЦЭТ задекларировала около 1,2 млн тонн нефти. Сырье было добыто на Юрубчено-Тохомском, Лодочном, Тагульском, Куюмбинском и Северо-Комсомольском участках недр "Севкомнефтегазом", "Востсибнефтегазом", ООО "Тагульское", "Самотлорнефтегазом" и "Славнефть-Красноярскнефтегазом". При оформлении компанией была заявлена льгота по уплате вывозной таможенной пошлины.

Но в ходе камеральной таможенной проверки ЦЭТ весной 2020 года установила, что льгота, заявленная при таможенном декларировании, применению не подлежит. Согласно письму Минфина от 19 марта 2019 года, плательщик НДД получает освобождение от уплаты экспортной пошлины только когда право на нефть, добытую на соответствующем участке недр, принадлежит этой компании-недропользователю. Условия распространения льготы были изменены и распространены также и на иных лиц только с 1 мая 2019 года.

Так как "Роснефть" не является недропользователем "льготных" участков, не исчисляла НДД от ее добычи, право собственности на сырье перешло к ней на основании договоров купли-продажи, заключенных с "Севкомнефтегазом", "Востсибнефтегазом", ООО "Тагульское", "Самотлорнефтегазом" и "Славнефть-Красноярскнефтегазом", а таможенные декларации были поданы до 1 мая 2019 года, то компанией "неправомерно применена льгота", отмечала ЦЭТ. При помещении сырья под таможенную процедуру экспорта подлежала уплате вывозная таможенная пошлина в размере 5,3 млрд руб., указало ведомство.

Как следует из материалов дела, "Роснефть" исполнила уведомление ЦЭТ, уплатив пошлины и пени в общем объеме 5,76 млрд руб., однако, не согласившись с решением таможни, обратилась в Федеральную таможенную службу с жалобой, на которую получила отказ.