Dow Jones и S&P 500 снизились 4-й день подряд, чего не происходило 12 недель

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили "в минусе" четвертые торги подряд, чего не происходило последние 12 недель.

Наиболее сильно подешевели акции компаний, выпускающих потребительские товары и лекарственные препараты, сообщает MarketWatch.

Ряд инвесторов и аналитиков говорят о том, что не будут удивлены, если в ближайшие недели или месяцы рынок упадет. Значение S&P 500 не корректировалось вниз сильнее чем на 5% с октября прошлого года. Однако их оппоненты отмечают, что других вариантов для вложения свободных средств, возможно, просто нет. "Мы были среди тех, кто говорил, что рынок созрел для коррекции, - заявила экономист и портфельный стратег New York Life Investments Лорен Гудвин. - Но какой выбор есть у инвесторов? Есть ли альтернатива акциям, когда процентные ставки так низки, а прогнозы указывают на то, что экономика все еще растет?"

Член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман заявила, что она выступает за скорое начало сворачивания программы выкупа бумаг.

Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал, что Федрезерв сможет начать сокращать программу покупки активов в текущем году. Однако он не ждет, что регулятор примет соответствующее решение на ближайшем заседании.

Бостик заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что последние статистические данные и возобновление роста числа заражений коронавирусом указывают на то, что для принятия решения о сворачивании стимулирующих мер необходимо больше времени. При этом в течение большей части текущего года он выступал за начало сворачивания программы выкупа облигаций.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 35 тыс. - до 310 тыс. человек, сообщило в четверг министерство труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года - начала пандемии COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 345 тыс., а не 340 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 335 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Лидерами повышения котировок среди компонентов Dow Jones выступили акции Nike Inc. (+1,6%), Boeing Co. (+1,2%) и JPMorgan Chase & Co. (+0,4%).

Наиболее существенно снизились цены бумаг Amgen (-2,4%), Johnson & Johnson (-2,2%), Merck & Co. Inc. (-2%) и 3M Co. (-1,1%).

Канадский производитель и продавец спортивной одежды Lululemon Athletica увеличил чистую прибыль и выручку во втором финквартале (май-июль) и улучшил прогноз на год. Торгующиеся на Nasdaq бумаги компании подскочили в цене на 10,5%.

Котировки акций GameStop Corp. завершили сессию ростом на 0,2% после сильного снижения в начале торгов. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники во втором финансовом квартале (май-июль) сократил чистый убыток на 45% и увеличил выручку на 26%. Однако убыток без учета разовых факторов составил $0,76 на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0,67.

Xerox Holdings объявила о переводе листинга на биржу Nasdaq с Нью-Йоркской фондовой биржи. Акции компании подорожали на 0,2%.

Бумаги производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. потеряли 0,1% стоимости после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили рекомендации для них до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Китайские интернет-платформы получили от регуляторов жесткое предупреждение не пытаться обойти недавно введенные ограничительные меры. Ограничения, в частности, касаются времени, которое несовершеннолетние геймеры могут провести на игровых площадках интернет-компаний. Кроме того, от интернет-компаний требуется усилить контент-контроль.

Власти предупредили компании о серьезных проверках, а если в их ходе будут выявлены несоответствия между новыми требованиями и практикой работы интернет-платформ, то последует ужесточение наказаний.

На этой новости снизились котировки торгующихся в США акций китайских интернет-компаний и представителей индустрии видеоигр, включая NetEase Inc. - на 2,1%, Bilibili Inc. - на 2,3%, Alibaba Group Holding - на 2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 151,69 пункта (0,43%) - до 34879,38 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 20,79 пункта (0,46%), составив 4493,28 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 38,38 пункта (0,25%) - до 15248,25 пункта.