Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В ВТБ отметили снижение цен на новостройки Москвы впервые за последние месяцы

Аналитики называют текущую ситуацию на рынке недвижимости "временем покупателя"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Снижение цен на квартиры на первичном рынке Москвы отметили в августе аналитики группы ВТБ - впервые за последние месяцы, сообщила пресс-служба банка.

"По данным экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ), цены на первичном рынке Москвы в августе сократились на 3% по сравнению с июлем. Аналитики ждут укрепления тренда осенью и называют текущую ситуацию на рынке недвижимости "временем покупателя", - говорится в сообщении.

По данным ВТБ, квадратный метр в столичных новостройках в среднем стоит сейчас около 280 тыс. рублей, на вторичном рынке - около 260 тыс. рублей. При этом темпы роста цен на "вторичку" в августе снизились и составили 1%.

В Санкт-Петербурге аналитики экосистемы "Метр квадратный" уже отмечают резкое замедление роста цен: если за первое полугодие новые квартиры подорожали на 20%, то за июль-август - на 2,5%. Осенью, если на рынок выйдут ранее анонсированные проекты, рост цен может и вовсе остановиться.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга сейчас составляет 180 тыс. рублей, в готовом жилье - с мая колеблется в диапазоне 175-180 тыс. руб.

"Снижение роста цен заметно в большинстве регионов, в том числе на столичных рынках, максимально "перегретых" за последние 1,5 года. Важным фактором стала нормализация потребительского спроса, который достиг своего пика накануне изменений ипотечной госпрограммы", - пояснил генеральный директор "Метра квадратного" Вячеслав Дусалеев.

Вячеслав Дусалеев Метр квадратный ВТБ Москва Петербург

Новости

Строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено

Строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено

ЦБ РФ ввел временную администрацию в банк "Спутник"

Рубль в пятницу утром подрастает к доллару и евро вслед за нефтью и в ожидании заседания ЦБ

Рубль в пятницу утром подрастает к доллару и евро вслед за нефтью и в ожидании заседания ЦБ

Фондовые рынки Европы завершили торги в четверг без единой динамики

Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой ЕК

РФ и Белоруссия до декабря 2023 г. подпишут документ о едином рынке газа

Цена газа в Европе вплотную подошла к $700/тыс. куб. м

Цена газа в Европе вплотную подошла к $700/тыс. куб. м

Цена газа в Европе достигла $689 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе достигла $689 за тысячу кубометров

Кабмин РФ продлил мораторий на проверки малого бизнеса до 2023 года

Кабмин РФ продлил мораторий на проверки малого бизнеса до 2023 года

"Русал" заявил о несогласии с претензиями Sual Partners по дивидендам

"Русал" заявил о несогласии с претензиями Sual Partners по дивидендам
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');