В ВТБ отметили снижение цен на новостройки Москвы впервые за последние месяцы

Аналитики называют текущую ситуацию на рынке недвижимости "временем покупателя"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Снижение цен на квартиры на первичном рынке Москвы отметили в августе аналитики группы ВТБ - впервые за последние месяцы, сообщила пресс-служба банка.

"По данным экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ), цены на первичном рынке Москвы в августе сократились на 3% по сравнению с июлем. Аналитики ждут укрепления тренда осенью и называют текущую ситуацию на рынке недвижимости "временем покупателя", - говорится в сообщении.

По данным ВТБ, квадратный метр в столичных новостройках в среднем стоит сейчас около 280 тыс. рублей, на вторичном рынке - около 260 тыс. рублей. При этом темпы роста цен на "вторичку" в августе снизились и составили 1%.

В Санкт-Петербурге аналитики экосистемы "Метр квадратный" уже отмечают резкое замедление роста цен: если за первое полугодие новые квартиры подорожали на 20%, то за июль-август - на 2,5%. Осенью, если на рынок выйдут ранее анонсированные проекты, рост цен может и вовсе остановиться.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга сейчас составляет 180 тыс. рублей, в готовом жилье - с мая колеблется в диапазоне 175-180 тыс. руб.

"Снижение роста цен заметно в большинстве регионов, в том числе на столичных рынках, максимально "перегретых" за последние 1,5 года. Важным фактором стала нормализация потребительского спроса, который достиг своего пика накануне изменений ипотечной госпрограммы", - пояснил генеральный директор "Метра квадратного" Вячеслав Дусалеев.