Новые меры господдержки подстегнули рост цен на жилье в России

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - По итогам II квартала 2021 года Россия заняла десятое место в мире по росту цен на жилье, говорится в исследовании компании Knight Frank. Рост цен ускорился за счет введения новых мер господдержки.

"Абсолютным лидером шестой квартал подряд становится Турция (+29,2%), второе место заняла Новая Зеландия (+25,9%), третье разделили США и Словакия (+18,6%). Россия за год переместилась с 14 (+8,1%) на десятое место рейтинга с динамикой цен +14,4%", - пишут эксперты.

Они отметили значительное подорожание жилья в большинстве городов России и связали его, в первую очередь, с введением мер государственной поддержки.

"Субсидированная ипотека, программа "Семейная ипотека", выдача материнского капитала на первого ребенка с 2020 года - все это подстегнуло спрос на жилую недвижимость, что в свою очередь ожидаемо привело к росту цен сначала на первичном рынке, а затем и на вторичном. Новые условия ипотеки с господдержкой делают ее практически недоступной для московского региона, однако в большинстве регионов России данные меры помогут сохранить спрос на высоком уровне, и рост цен может продолжиться", - прокомментировал показатели Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank.

По данным компании, за год в мире цены увеличились в среднем на 9,2% в 55 странах (+4,7% годом ранее). Двузначные показатели были зафиксированы в 18 странах (в 13 - в прошлом квартале и в семи - во II квартале 2020 года). Темпы роста цен в десяти развитых станах мира в среднем достигли 12% за год - показатель в два раза превысил значение 12 основных развивающихся экономик (+4,7%).

Только в двух странах было зафиксировано снижение цен - в Индии (-0,5%) и Испании (-0,9%). Стоит отметить, что это самое низкое количество стран с отрицательной динамикой с 2008 года.