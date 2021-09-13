Сеть Familia запустила формат магазинов товаров для дома

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сеть Familia, объединяющая магазины одежды, обуви и других товаров, продающихся со скидками, запустила новый формат магазинов товаров для дома Familia Home.

Первый магазин открылся в Москве. Его площадь составляет более 300 кв.м, ассортимент - более 22 тыс. наименований товаров – посуда, светильники, декор и мебель, текстиль для дома и др., говорится в сообщении ритейлера. Компания также тестирует продажи с большими скидками новых категорий – это обои и скатерти на отрез, которые не представлены в основных магазинах Familia.

"Благодаря гибкой бизнес-модели Familia, мы адаптировались к тенденциям рынка и новым потребностям покупателей, выделив товары для дома в отдельный формат. Открытие специализированного магазина Familia Home - наш ответ на рост востребованности товаров этой категории. Данный шаг отвечает потребностям клиентов в формате off-price, так как их образ жизни и привычки претерпели значимые изменения под влиянием пандемии, и соответствует стратегическим приоритетам развития компании в целом", - отметила генеральный директор Familia Светлана Можаева, процитированная в сообщении.

Familia начала работу в 2000 году как сеть универмагов распродаж, постепенно развивая новый для России формат торговли - off-price, популярный в США и Европе (его особенность - предложение большого числа товаров от мировых и локальных брендов со значительными скидками). В магазинах Familia представлены одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, дачи, спорта и отдыха, игрушки, косметика, продукты и др. В настоящее время сеть объединяет 367 магазинов в 111 городах России, также компания работает в Белоруссии.

Оборот Familia по итогам 2020 года составил 30,6 млрд рублей (33,5 млрд рублей в 2019 году).

В 2019 году 25% в Familia приобрела американская TJX Companies (TJX также работает в off-price сегменте). Другими совладельцами ритейлера являются его основатели, а также фонды Goldman Sachs и Baring Vostok.