Окончательные итоги сельхозпереписи обнародуют в IV квартале 2022 года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Росстат опубликует окончательные итоги сельскохозяйственной микропереписи в четвертом квартале 2022 года, пока ведомство продолжает консолидацию собранных данных.

Оперативные результаты переписи будут опубликованы в ноябре 2021 года, объявила начальник управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Росстата Наталья Шашлова.

Во время такой переписи ведомство собирает сведения о хозяйствах, а также данные о нападениях на переписчиков кошек и собак.

"В эту перепись отмечено шесть страховых случаев - пять укусов собак, а одного переписчика укусила кошка", - сказала Шашлова.

Микропереписи в России проводятся раз в пять лет. В 2021 году ее проводили с 1 по 30 августа во всех регионах. Она охватила все сельхозорганизации, включая микропредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, личные подсобные хозяйства и некоммерческие товарищества.

"Сельхозпредприятия, фермеры, индивидуальные предприниматели и некоммерческие товарищества были охвачены сплошным наблюдением, к личным подсобным хозяйствам применялась норма закона - выборка не менее 30%", - сказала Шашлова

До 6 сентября проводились контрольные обходы, а сейчас завершается проведение формально-логического контроля на всех уровнях. Его уже прошли 34,5 тысячи сельхозорганизаций, 114 тысяч фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 15,9 тысячи личных подсобных хозяйств и некоммерческих товариществ.

Сельхозорганизации, фермеры и индивидуальные предприниматели заполняли переписные листы сами, переписчики - а их было более 45 тысяч - приходили только в личные подсобные хозяйства и некоммерческие товарищества и работали на планшетах. Во время переписи проводился спутниковый контроль, в шести регионах использовались беспилотники.

Первая Всероссийская сельхозперепись была проведена в 2006 году, вторая - в 2016 году. Третья запланирована на 2026 год.