Думе предложат перенести Всероссийскую сельхозперепись на 2027 год

В 2026 году она бы совпала с микропереписью населения

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство рассмотрело законопроект, который позволит перенести с 2026 на 2027 год проведение очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи, и приняло решение внести его в Госдуму.

Официальным представителем правительства при обсуждении законопроекта в Госдуме и Совете Федерации назначен замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

Распоряжение об этом подписано 27 апреля и размещено на официальном портале правовой информации.

Законопроект предусматривает приостановку действия части 1 статьи 5 федерального закона "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи", согласно которой она должна проводиться не реже, чем один раз в 10 лет. Необходимость переноса срока связана с тем, что в 2026 году совпадают два больших статистических мероприятия - Всероссийская сельскохозяйственная перепись и микроперепись населения, уточняется в сообщении.

Всероссийские сельхозпереписи проводятся с 2006 года один раз в 10 лет. Соответственно, очередная должна была пройти в 2026 году. Между так называемыми большими сельхозпереписями предусмотрены микропереписи (один раз в пять лет), первая из них прошла с 1 по 30 августа 2021 года.

Законопроект подготовило Минэкономразвития. В пояснительной записке к нему говорилось, что до 14 ноября 2026 года должна быть проведена микроперепись населения. Ее срок сдвинулся из-за того, что в связи с распространением коронавирусной инфекции Всероссийская перепись населения была перенесена с 2020 на 2021 год (проведение микропереписей предусмотрено через пять лет после "большой").

"Проведение микропереписи населения в 2026 году потребует переноса срока сельскохозяйственной переписи с 2026 на 2027 год. Параллельное проведение двух масштабных обследований неизбежно приведет к существенному снижению качества полученных результатов", - говорилось в пояснительной записке.