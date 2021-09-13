Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль растет к бивалютной корзине, отыгрывая продолжающуюся нормализацию денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, а также благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 72,71 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 46,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,87 руб./EUR1, подешевев на 57,75 копейки. При этом евро торговался ниже 86 руб./EUR1 впервые с 18 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 51,43 копейки - до 78,63 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дорожать к доллару и евро на вечерних торгах благодаря позитивной динамике мировых рынков и росту нефти. Поддержку рублю также оказывает пятничное решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6,75% годовых, и его намерение продолжить нормализацию ДКП в дальнейшем.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении регулятора от 10 сентября.

Решение, принятое Банком России о повышении ключевой ставки на 25 б.п., с 6,5% до 6,75%, стало пятым повышением подряд. При этом с момента начала цикла нормализации денежно-кредитной политики в марте этого года ставка поднялась уже на 2,5 п.п.

В центре внимания рынка на этой неделе – августовские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы во вторник министерством труда США. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце немного замедлилась - до 5,3% в годовом выражении по сравнению с 5,4% в июле, свидетельствуют данные Trading Economics.

Трейдеры внимательно следят за показателями инфляции, поскольку они напрямую влияют на планы Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении сворачивания антикризисных мер поддержки экономики. С одной стороны, недавние комментарии представителей ФРС позволяют предположить, что американский ЦБ намерен приступить к сокращению объемов выкупа облигаций до конца текущего года.

С другой стороны, на рынке сильно мнение, что ФРС и правительство США еще долго будут оказывать существенную поддержку экономике, сообщает MarketWatch.

Нефть

Нефть дорожает в понедельник, при этом цена сорта WTI поднялась выше отметки $70 за баррель впервые за неделю. В том числе это обусловлено тем, что ОПЕК повысила оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки - до 4,2 млн б/с.

Организация сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году - как и месяц назад, эксперты ожидают, что потребление в мире в текущем году вырастет к 2020 году на 6 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете. При этом эксперты повысили оценку потребления нефти в 2020 году на 110 тыс. б/с, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года оно составит 96,68 млн б/с.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 подорожали на 0,67% - до $73,41 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,89% и достигли $70,34 за баррель.

Также поддержку рынку оказывает медленное восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". Спустя более чем две недели после природного бедствия в регионе все еще не восстановлена работа 49% добывающих мощностей, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Комментарий эксперта

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, российский рубль в понедельник укрепляется к доллару США и евро, так как после неоднозначной прошлой недели инвесторы решили увеличить позиции в рисковых активах. "Растет стоимость нефти. Дополнительную поддержку рублю придает также повышение ключевой ставки Банком России, пусть и ожидаемое. Данные по инфляции в США на этой неделе могут оказать влияние на решение ФРС по сворачиванию QE и на динамику доллара США к мировым валютам", - говорит Голубов.

"Рубль укрепляет свои позиции. Решение ЦБ РФ повысить ставку на 25 базисных пункта до 6,75% повысило привлекательность российского долгового рынка. (. . .) На Forex доллар заметно усиливался. DXY повышался на 0,3% и торговался вблизи 92,90 пункта. Ускорение роста цен производителей США говорит о том, что всплеск инфляции может оказаться более длительным. Соответственно, от ФРС потребуется реагировать на ситуацию раньше, чем это предполагают на рынке. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер в интервью изданию Nikkei также заявил о том, что поддерживает идею начала сокращения покупки облигаций в текущем году. Wall Street Journal пишет, что ФРС может начать сокращение покупки уже в ноябре", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 сентября на 32,41 копейки, до 73,0841 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,28 копейки, до 86,116 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 23,63 копейки по отношению к пятнице и составил 72,9818 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 9,64 копейки и составил 72,9585 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 179,285 млн, из которых $602,436 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 576,849 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 5,2 копейки, до 86,045 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 отступил на 19,46 копейки и составил 85,9915 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR469,376 млн, из которых EUR151,039 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR318,337 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 10 б.п. - до 7,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 6 б.п. - до 7,22% годовых, ставка на срок 3 месяца подросла на 4 б.п. - до 7,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 6 б.п. - до 7,53% годовых.