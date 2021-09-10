Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России 10 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых, выбрав короткий шаг вопреки ожиданиям аналитиков.

Большинство аналитиков, опрошенных накануне "Интерфаксом", ожидали повышения ставки ЦБ на 50 базисных пунктов, некоторые экономисты допускали шаг в 25 б.п.

"Во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", - сообщает в пятницу ЦБ РФ.

"В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - отмечается в сообщении.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечает регулятор.

"Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале текущего года. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - отмечает ЦБ.

ЦБ РФ в июле, повысив ставку сразу на 100 б.п. - до 6,5%, сопроводил решение заявлением о том, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ РФ

Новости

ЦБ спрогнозировал, что инфляция в РФ снизится до 4-4,5% в 2022 году

Строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено

Строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено

ЦБ РФ ввел временную администрацию в банк "Спутник"

Рубль в пятницу утром подрастает к доллару и евро вслед за нефтью и в ожидании заседания ЦБ

Рубль в пятницу утром подрастает к доллару и евро вслед за нефтью и в ожидании заседания ЦБ

Фондовые рынки Европы завершили торги в четверг без единой динамики

Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой ЕК

РФ и Белоруссия до декабря 2023 г. подпишут документ о едином рынке газа

Цена газа в Европе вплотную подошла к $700/тыс. куб. м

Цена газа в Европе вплотную подошла к $700/тыс. куб. м

Цена газа в Европе достигла $689 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе достигла $689 за тысячу кубометров

Кабмин РФ продлил мораторий на проверки малого бизнеса до 2023 года

Кабмин РФ продлил мораторий на проверки малого бизнеса до 2023 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');