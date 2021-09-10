Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России 10 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых, выбрав короткий шаг вопреки ожиданиям аналитиков.

Большинство аналитиков, опрошенных накануне "Интерфаксом", ожидали повышения ставки ЦБ на 50 базисных пунктов, некоторые экономисты допускали шаг в 25 б.п.

"Во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", - сообщает в пятницу ЦБ РФ.

"В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - отмечается в сообщении.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечает регулятор.

"Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале текущего года. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - отмечает ЦБ.

ЦБ РФ в июле, повысив ставку сразу на 100 б.п. - до 6,5%, сопроводил решение заявлением о том, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".