Цены на нефть растут на ожиданиях нового урагана в Мексиканском заливе

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются до максимумов за шесть недель и продолжают рост в связи с приближением нового тропического шторма к Мексиканскому заливу, в то время как производители нефти в этом регионе до сих пор не восстановились после урагана "Ида".

Тропический шторм "Николас", который может достичь силы урагана прежде, чем доберется до суши, вероятно, вызовет проливные дожди в Хьюстоне и ряде районов Луизианы.

Royal Dutch Shell, крупнейший производитель нефти в Мексиканском заливе, уже начала эвакуировать сотрудников с морских платформ, готовясь к урагану.

Спустя более двух недель после прохождения "Иды" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 44% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени во вторник составила $73,98 за баррель, что на $0,47 (0,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,59 (0,8%) - до $73,51 за баррель, максимума с 30 июля.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $70,98 за баррель, что на $0,53 (0,74%) выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,73 (1,1%) - до $70,45 за баррель, самого высокого значения с 3 августа.

"Угроза новых перебоев в добыче из-за экстремальной погоды вызывает беспокойство у производителей, а также является причиной, по которой трейдеры закладывают премию к рыночной цене нефти, - отмечает аналитик Rystad Energy Нишант Бхушан. - Новый тропический шторм "Николас" в Мексиканском заливе может перерасти в ураган и ударить по Техасу в ближайшие дни".

ОПЕК, опубликовавшая в понедельник ежемесячный обзор по рынку, сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году - как и месяц назад эксперты ожидают, что потребление в мире в текущем году увеличится к 2020 году на 6 млн баррелей в сутки. При этом эксперты повысили оценку потребления сырья в 2020 году на 110 тыс. б/с, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года оно составит 96,68 млн б/с.