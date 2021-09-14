Ураган "Николас" оставил без света 171 тысячу жителей Техаса

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Николас" первой категории достиг побережья Техаса; кроме ветра, от него ждут ливней и выпадения местами до 46 см осадков, а также образования торнадо, передает АР. Ураган уже нарушил энергоснабжение в штате и оставил более 171 000 пользователей без электричества, сообщает ABC News.

По данным Национального центра изучения ураганов в Майами, при порывах скорость ветра в зоне действия урагана превышает 120 километров в час.

Во вторник в Техасе не будут работать школы. Губернатор Грег Эбботт объявил режим чрезвычайной ситуации для 17 округов и подготовил команды для возможной эвакуации населения. Ожидается, что сильнее всего пострадают территории, затронутые ураганом "Харви" в 2017 году. Тогда стихия стала причиной смерти не менее 68 человек.

"Николас" стал 14-м мощным штормом этого сезона в Атлантическом регионе.

В Луизиане после тропического шторма "Ида" без электричества все еще о стаются 119 000 домохозяйств, напомнили днем ранее власти штата.

По оценке метеорологов, "Николас" продвигается относительно медленно и может задержаться в Техасе до среды, а затем направится к юго-западу Луизианы.