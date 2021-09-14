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Ураган "Николас" оставил без света 171 тысячу жителей Техаса

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Николас" первой категории достиг побережья Техаса; кроме ветра, от него ждут ливней и выпадения местами до 46 см осадков, а также образования торнадо, передает АР. Ураган уже нарушил энергоснабжение в штате и оставил более 171 000 пользователей без электричества, сообщает ABC News.

По данным Национального центра изучения ураганов в Майами, при порывах скорость ветра в зоне действия урагана превышает 120 километров в час.

Во вторник в Техасе не будут работать школы. Губернатор Грег Эбботт объявил режим чрезвычайной ситуации для 17 округов и подготовил команды для возможной эвакуации населения. Ожидается, что сильнее всего пострадают территории, затронутые ураганом "Харви" в 2017 году. Тогда стихия стала причиной смерти не менее 68 человек.

"Николас" стал 14-м мощным штормом этого сезона в Атлантическом регионе.

В Луизиане после тропического шторма "Ида" без электричества все еще о стаются 119 000 домохозяйств, напомнили днем ранее власти штата.

По оценке метеорологов, "Николас" продвигается относительно медленно и может задержаться в Техасе до среды, а затем направится к юго-западу Луизианы.

Ураган "Ида"

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К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможныхВ момент, когда ураган достиг побережья штата, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч). На фото: снимок урагана с борта Международной космической станции.Более миллиона человек остались без электричества в ЛуизианеПоступают сообщения о многочисленных разрушениях, но масштабы ущерба пока неизвестныМестные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана "Ида" не успели провести всеобщую эвакуацию 390 тыс. человек.Мэр Нового Орлеана призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к продолжительным отключениям электроэнергииУраган пройдет над двумя крупнейшими городами штата - Новым Орлеаном и Батон-РужЖители Луизианы заколачивают окна и укрепляют строения мешками с песком"Ида" обрушилась на Луизиану в 16-ю годовщину другого разрушительного урагана - "Катрины", унесшей жизни более 1,8 тыс. человек
К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных
Николас Ида США Техас Луизиана

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