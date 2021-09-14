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Цена газа в Европе достигла $808 за тысячу кубометров

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Цена на газ в Европе продолжает свое ралли по мере приближения холодов и при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник утром достигла 66,17 евро за кВт.ч, или $808 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Запасы в подземных хранилищах Европы находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы предстоит долгий путь согласований в ведомствах ФРГ и ЕС.

В марте 2018 года цена газа в Европе взлетала почти до $1000 за тысячу кубометров, когда на континенте царил холодный фронт "Зверь с Востока". Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксировали 1 марта 2018 года - 76 евро за тысячу кВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

В августе 2021 среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $669 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $346 за тысячу кубометров.

Федеральное сетевое агентство Германии 13 сентября заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Соответствующее решение будет принято в течение четырех-шести месяцев.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро воскресенья резервы составляли 70,75%, что на 15,6 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

"Газпром" с конца августа прекратил закачку газа в германские подземные хранилища "Реден" и "Катарина", но продолжает ограниченную закачку в австрийское "Хайдах", германское "Йемгум" и "Бергермеер" в Нидерландах.

Газпром Европа Германия Северный поток 2 ICE Futures

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