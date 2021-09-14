Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Цена газа в Европе пробила $800/тыс. куб. м

Цена газа в Европе пробила $800/тыс. куб. м
Фото: Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник утром достигла 65,5 евро за кВт.ч, или $800,2 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет котировок в марте 2018 года до тысячи долларов за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East).

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $669 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $346 за тысячу кубометров.

Днем ранее Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Принятие решения займет от четырех до шести месяцев.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро воскресенья резервы составляли 70,75%, что на 15,6 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

"Газпром" с конца августа прекратил закачку газа в германские подземные хранилища "Реден" и "Катарина", продолжает ограниченную закачку в австрийское "Хайдах", германское "Йемгум" и "Бергермеер" в Нидерландах.

Рост цен помогает Европе бороться за потоки сжиженного природного газа. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре растет по отношению к августу примерно на 16%.

Новости

Песков объяснил самоизоляцию Путина контактом с заболевшими COVID-19

Пандемия коронавируса

Путин сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции

Приставы связали визит в офис Google с решением суда по "Умному голосованию"

Приставы связали визит в офис Google с решением суда по "Умному голосованию"

Общежитие для мигрантов в подмосковном селе закроют после убийства пенсионерки

В России за сутки COVID-19 диагностировали у 17 837 человек

В России за сутки COVID-19 диагностировали у 17 837 человек

Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесен в Госдуму

Бывшего главного налоговика Елабуги обвинили в приписке компании долгов

Минюст обвинил "Русь сидящую" в надругательстве над гербом России

Минфин назвал недостаточной налоговую нагрузку на металлургов

Минфин назвал недостаточной налоговую нагрузку на металлургов

Умер генерал армии Виктор Казанцев

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');