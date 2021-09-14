Цена газа в Европе пробила $800/тыс. куб. м

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник утром достигла 65,5 евро за кВт.ч, или $800,2 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет котировок в марте 2018 года до тысячи долларов за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East).

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $669 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $346 за тысячу кубометров.

Днем ранее Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Принятие решения займет от четырех до шести месяцев.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро воскресенья резервы составляли 70,75%, что на 15,6 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

"Газпром" с конца августа прекратил закачку газа в германские подземные хранилища "Реден" и "Катарина", продолжает ограниченную закачку в австрийское "Хайдах", германское "Йемгум" и "Бергермеер" в Нидерландах.

Рост цен помогает Европе бороться за потоки сжиженного природного газа. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре растет по отношению к августу примерно на 16%.