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Facebook оштрафовали на 21 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook за пять административных правонарушений, связанных с отказом удалить запрещенный в России контент.

"Facebook признан виновным в совершении пять административных правонарушений, ему назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 21 млн рублей ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Таким образом, сумма общих штрафов, полученных Facebook с начала этого года составила более 80 млн рублей.

Компания признана виновной в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание за правонарушение по части 1 ст. 13.41 предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, по второй части этой статьи - наказание от 3 до 8 млн рублей.

Twitter, Facebook и Telegram с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Ряд соцсетей также был привлечен к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

Facebook Россия

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