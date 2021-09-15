В Думе пригрозили ужесточить наказание для IT-гигантов за игнорирование требований РКН

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В случае продолжения игнорирования IT гигантами, в том числе Google, предписаний Роскомнадзора Госдума нового созыва примет жесткие поправки в законодательство об ответственности компаний-нарушителей и их российских менеджеров, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Google игнорирует предписания Роскомнадзора. Руководство компании стыдливо уклоняется от ответов на предъявляемые им претензии, и готово терпеть многомиллионные штрафы, демонстрируя, что за их спиной вся мощь Соединенных Штатов. Ответом на это могут стать жесткие поправки в законодательство об ответственности как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России", - заявил Пискарев в среду в телеграмм-канале комиссии.

Он добавил, что считает "это одной из приоритетных задач Государственной думы 8 созыва".

Депутат напомнил, что в апреле этого года комиссия проводила телемост с представителями руководства Google Марко Панчини и Мариной Жунич.

"На этой встрече нами были представлены многочисленные примеры нарушения российского законодательства, включая вмешательство в выборы, призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, пропаганду наркотиков в поисковой выдаче браузера, политическую цензуру и многое другое. При этом с нашей стороны было указано, что сотрудники компании проявляют недопустимую медлительность в реагировании на предписания регулятора и удалении незаконного контента", - отметил Пискарев.

Он также сообщил, что "руководителями компании тогда была продекларирована готовность к сотрудничеству и регулярной коммуникации с нами".

"Они подтвердили готовность работать в российском правовом поле и сами назначили срок в полгода для устранения имеющихся нарушений. Но назначенная ими дата приближается, а мы видим продолжение той же политики, которая ранее вызвала возмущение не только у депутатов, но и в обществе в целом", - заметил глава комиссии.

Пискарев пояснил, что отсутствие полноценного и правомочного представительства Google в России затрудняет общение компании с государственными органами России.

Штрафы для IT-гигантов в России

По данным Роскомнадзора, с начала года сумма штрафов, вынесенных судами в отношении Google, составила 32,5 млн рублей. Компания, отмечают в ведомстве, пока оплатила только 3,5 млн рублей.

Google, Twitter, Facebook с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись Telegram, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре (РКН), с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.