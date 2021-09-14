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"СберМаркет" закрыл крупную сделку по аренде гибкого офиса в Москве

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" арендовал flex-офис во флагманском проекте "Space 1 Балчуг" на Садовнической улице в центре Москвы, сообщил консультант сделки, компания JLL.

"Штаб-квартира "СберМаркет" разместится на верхних этажах шестиэтажного здания на острове Балчуг. В сентябре компания займет готовое помещение, реализованное в гибридном формате и рассчитанное на 275 рабочих мест (3 тыс. кв.м). С февраля 2022 года "СберМаркет" разместится в гибком пространстве на 726 рабочих мест (6 тыс. кв.м) с возможностью дальнейшего расширения", - пояснили консультанты.

Они напомнили, что формат гибких офисов сейчас активно растет.

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"Сегодня доля гибких офисов в Москве составляет 1,4%, но этот сегмент растет более чем на 40% в год. Сервисные офисы "под ключ" пользуются большим спросом у крупных компаний из IT- сектора и банковской индустрии, так как дают возможность более эффективно управлять своим пространством в будущем", - уточнили в компании.

Как отмечают другие консультанты, гибкие офисы востребованы у самых разных компаний. Почти 20% крупнейших российских компаний из разных областей экономики рассматривают для переезда формат сервисных офисов, говорилось весной текущего года в совместном исследовании Cushman & Wakefield и Space 1.

В целом в Москве функционирует 151 форматное гибкое рабочее пространство, 108 из которых являются сетевыми. Объем рынка гибких рабочих пространств составляет 279 тыс. кв. м, а доля сегмента от общего предложения офисных площадей достигла только 1,48%.

По мнению экспертов, будет наблюдаться рост доли сегмента - до 1,7% в 2021 году. В случае запуска всех заявленных площадок доля гибких офисов составит 2,2%, однако некоторые помещения откроются только при наличии арендатора.

Space 1 - бренд сервисных офисных пространств, готовых к размещению и адаптируемых под средние и крупные компании. В портфеле Space 1 находится 13 офисных площадок общей площадью свыше 51,5 тыс. кв.м, рассчитанных почти на 6,5 тыс. рабочих мест.

СберМарке Москва

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