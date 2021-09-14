Приставы связали визит в офис Google с решением суда по "Умному голосованию"

Фото: Olly Curtis/Future via Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Судебные приставы добиваются от компании Google, чтобы она исполнила решение российского суда и исключила "Умное голосование" из результатов поисковой выдачи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Днем ранее СМИ сообщили, что приставы пришли в московский офис Google.

На запрос агентства о причинах визита, в пресс-бюро ответили, что в ФССП на исполнении находится исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного документа, выданного судом в отношении Google, LLC. В рамках этого исполнительного производства "принимаются меры принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством РФ".

3 сентября Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительной меры по иску российского ООО "Вулинтертрейд", запатентовавшей товарный знак "умное голосование", запретил "Яндексу" и Google использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче "в качестве одного из ключевых слов поиска". "Яндекс" исключил ссылку на сайт этого проекта из поисковой выдачи, но пообещал обжаловать решение суда.

Из банка данных ФССП следует, что дело возбуждено 7 сентября.

Проект "Умное голосование" придумали политик Алексей Навальный с соратниками, он заключается в выборе определенных кандидатов, за которых рекомендуется голосовать. Соратники Навального отмечали, что в связи с разбирательством с "Вулинтертрейдом" их на суд не вызывали.

6 сентября Роскомнадзор сообщил, что сайт "Умного голосования" в России заблокирован, поскольку используется для продолжения деятельности ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен).

9 сентября РКН потребовал от Apple, Google, Cloudflare и Cisco прекратить предоставление возможностей по обходу блокировки на территории России сайта "Умного голосования", а также мобильного приложения соратников Навального в связи с нарушением избирательного законодательства. Компаниям напомнили, что недопустимо "оказание услуг, нарушающих российское законодательство о выборах, в том числе связанных с проведением предвыборной агитации в интернете, размещением агитационных материалов в сети". Невыполнение этих требований в России будут расценивать как иностранное вмешательство в российские выборы.

Google уже не раз привлекали к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Однако информации о возбуждении исполнительных производств по взысканию данных штрафов в банке ФССП не содержится.

По данным Роскомнадзора, с начала года сумма штрафов, вынесенных судами в отношении Google, составила 32,5 млн рублей. Компания, отмечают в ведомстве, пока оплатила только 3,5 млн рублей.