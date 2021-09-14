Иран выступил за возобновление импорта газа из Туркменистана

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель энергетической комиссии Меджлиса (парламента) Исламской Республики Иран Мустафа Нахаеи призвал к возобновлению импорта природного газа из Туркменистана, сообщают иранские СМИ.

"Это - правда, что у нас есть огромные газовые ресурсы, и мы также экспортируем газ, как в Турцию, так и в Ирак, но это не противоречит импорту газа из Туркменистана", - сказал Нахаеи в интервью информагентству Iranian Labour News Agency, комментируя ситуацию с импортом газа из Туркменистана.

Он добавил, что разрыв газовой торговли с Туркменистаном нанес большой ущерб Ирану, и подчеркнул, что вопрос импорта газа не противоречит общей политике энергетической независимости страны.

По словам Нахаеи, возобновление импорта газа из Туркменистана, которое стоит на повестке дня министерства нефти ИРИ, может частично компенсировать возможный в стране дефицит природного газа в зимний период, и эта мера в дополнение к удовлетворению внутренних потребностей, также важна с дипломатической точки зрения.

"На востоке, юго-востоке и в некоторых северных частях страны у нас нет надлежащей инфраструктуры и есть проблемы с энергоснабжением, поэтому импорт газа из Туркменистана является хорошим подспорьем в этом отношении, - сказал Нахаеи.

Он объяснил: "Сейчас мы столкнулись с дисбалансом в производстве и потреблении газа. Прошлой зимой мы также увидели, что из-за увеличения потребления газа мы иногда сталкивались с проблемами с поставкой топлива, особенно на электростанциях. Отчасти отключение электроэнергии этим летом было вызвано тем, что мы не могли достаточно обеспечить электростанции страны. Отсюда вывод: решить проблему дисбаланса можно за счет импорта газа из Туркменистана".

По словам Нахаеи, если правительство пойдет на переговоры и добьется успеха, то это станет большим событием и "шагом вперед в обеспечении интересов страны, реализации газовой дипломатии и укреплении отношений с соседними странами".

Туркменистан с 1 января 2017 года прекратил газовые поставки в Иран из-за большого долга иранской компании за поставленный ранее газ. После длительных переговоров стороны не пришли к решению вопроса оплаты и Государственный концерн "Туркменгаз" был вынужден обратиться с иском в Международный арбитражный суд (ICA).

В 2020 году ICA объявил вердикт по поводу ирано-туркменского газового спора в пользу Туркменистана.