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Лидеры Туркменистана и Ирана обсудили экономическое сотрудничество двух стран

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Туркменистана и Ирана Гурбангулы Бердымухамедов и Эбрахим Раиси обсудили увеличение объемов взаимной торговли и транзита товаров между странами, а также углубление сотрудничества между республиками, сообщают иранские СМИ.

Встреча лидеров прошла в пятницу в Душанбе "на полях" заседания Совета глав государств ШОС.

Раиси назвал дружеские и братские отношения между Ираном и Туркменистаном выходящими за рамки отношений между двумя соседями, и сказал, что Тегеран и Ашхабад обладают хорошими возможностями для укрепления и углубления взаимодействия.

По словам президента Ирана, регулярные заседания совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству могут стать эффективным стимулом для расширения отношений между Ираном и Туркменистаном.

"Энергетический обмен и увеличение объемов взаимной торговли и транзита товаров между двумя странами являются одними из потенциальных областей для укрепления сотрудничества между Тегераном и Ашхабадом", - сказал Раиси.

В ходе встречи президенты двух стран договорились также решить газовый вопрос.

Бердымухамедов со своей стороны также выразил удовлетворение дружескими отношениями Туркменистана с Ираном и заявил, что планируется проводить встречи совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами на регулярной основе.

Бердымухамедов отметил, что активизация транзитных мощностей между Ираном и Туркменистаном сыграет значительную роль в повышении уровня торгово-экономического взаимодействия двух стран.

Ранее участники саммита ШОС в Душанбе приняли Иран в эту организацию в качестве полноправного члена.

Иран Туркменистан ШОС Гурбангулы Бердымухамедов Эбрахим Раиси

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