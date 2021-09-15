Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Газ в Европе подорожал до $884 за тысячу кубометров

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Цена на газ в Европе продолжает свое ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах региона находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы предстоит долгий путь согласований в ведомствах Германии и ЕС.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду утром достигла 72,4 евро за МВт.ч, или $884 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет котировок в марте 2018 года до тысячи долларов за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксирован 1 марта 2018 года - 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Экономика"Газпром" остановил закачку газа в хранилища ЕвропыЧитать подробнее

В августе 2021 года среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, с начала сентября - уже $683 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $348 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

"Газпром" сейчас не ведет закачку газа в немецкие подземные хранилища "Реден", "Катарина", "Йемгум". С понедельника концерн начал отбор из хранилища "Бергермеер" в Нидерландах.

Рост цен помогает Европе бороться за потоки сжиженного природного газа. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре растет по отношению к августу примерно на 15%.

газ Европа

Новости по теме

Новости

Цена газа в Европе вырвалась за отметку в $850/тыс. куб. м

Цена газа в Европе вырвалась за отметку в $850/тыс. куб. м

Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Нефть Brent подорожала до максимальных за 6 недель $73,9 за баррель

Нефть Brent подорожала до максимальных за 6 недель $73,9 за баррель

Совет директоров "Роснефти" обсудит снижение доли в "ключевом" активе

Сбербанк не видит "пузыря" на рынке потребкредитования

Сбербанк не исключил повышения ставок по депозитным продуктам до конца года

Сбербанк не исключил повышения ставок по депозитным продуктам до конца года

Facebook оштрафовали на 21 млн руб. за неудаление запрещенного контента

В Кремле отметили спад интереса частных инвесторов к платным автотрассам

В Кремле отметили спад интереса частных инвесторов к платным автотрассам

Цена газа в Европе достигла $808 за тысячу кубометров

Правительство РФ утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');