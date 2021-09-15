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Разрешение на запуск "Северного потока 2" могут дать к началу 2022 года

Разрешение на запуск "Северного потока 2" могут дать к началу 2022 года
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Процесс получения разрешения на запуск газопровода "Северный поток 2" может занять около четырех месяцев, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ.

Он отметил, что не сомневается в том, что попытки "нападать" на газопровод продолжатся.

На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что морская часть второй нитки "Северного потока 2" технически завершена. Тем не менее, сохраняется ряд бюрократических барьеров, прежде чем газопровод будет запущен.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. "Газпром" достраивал "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

Северный поток 2 Германия Сергей Лавров

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