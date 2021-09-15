Цена газа в Европе вплотную подошла к историческому максимуму

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе вплотную подошла к отметке исторического максимума - 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров. При этом выраженная в евро за МВт.ч цена газа уже перекрыла этот рекорд.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигла 79 евро за МВт.ч, или $964 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.