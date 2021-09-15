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Кремль счел, что скорейший запуск "Северного потока 2" сбалансирует цены на газ в Европе

Рост цен на газ в Европе не повлияет на его стоимость в России, заявил Песков

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Скорейший ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" сбалансирует цены на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, скорейший ввод "Северного потока 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке", - сказал он журналистам.

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У представителя Кремля также поинтересовались, не повлияет ли новый рекорд, зафиксированный на цену на газ в Европе, на стоимость газа в России.

"К России эти процессы не имеют никакого отношения", - ответил он.

Песков подчеркнул, что "спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой высокой волатильности потому, что там цена рассчитывается по другой формуле".

"Поэтому в данном случае эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут", - добавил он.

При этом вопрос о том, обращались ли европейские коллеги к Москве с просьбой увеличить объемы поставок газа, Песков адресовал к поставщикам.

"Я не знаю, лучше все-таки обратиться к поставщику", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что процесс получения разрешения на запуск "Северного потока 2" может занять около четырех месяцев.

На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что морская часть второй нитки "Северного потока 2" технически завершена. Тем не менее, сохраняется ряд бюрократических барьеров, прежде чем газопровод будет запущен.

Северный поток 2 Дмитрий Песков Европа

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