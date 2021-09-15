Ранняя осень заставила "Газпром" добывать в сентябре максимальный за 13 лет объем газа

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча природного газа "Газпрома" в первой половине сентября 2021 года составляет 1,367 млрд куб. м, что является максимальным показателем за последние 13 лет – с 2008 года, следует из оперативной производственной сводки "Газпрома".

Год назад, в сентябре 2020 года, компания добывала 1,217 млрд куб. м в сутки, а в сентябре докризисного 2019 года – 1,235 млрд куб. м.

"Газпром" отмечает, что в этом году отопительный сезон в России начинается раньше обычного: "Сейчас уже в 25 регионах включено отопление – почти на неделю раньше по сравнению с прошлым годом".

"Газпром" активно ведет закачку газа в российские ПХГ. Среднесуточный показатель в первой половине сентября - 325 млн куб. м.

Компания сообщила, что за восемь с половиной месяцев 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 357,7 млрд куб. м газа. Это на 17,8% (на 53,9 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок "Газпром" нарастил на 14,8% (на 21,3 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 138,6 млрд куб. м. "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года). Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года на 17,4%, или на 20,6 млрд куб. м. В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7%), Германию (на 35,8%), Италию (на 15%), Румынию (на 347,6%), Сербию (на 125,9%), Польшу (на 11,4%), Болгарию (на 52,3%), Грецию (на 12,8%), Финляндию (на 19%). Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться и регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома".