Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Ранняя осень заставила "Газпром" добывать в сентябре максимальный за 13 лет объем газа

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча природного газа "Газпрома" в первой половине сентября 2021 года составляет 1,367 млрд куб. м, что является максимальным показателем за последние 13 лет – с 2008 года, следует из оперативной производственной сводки "Газпрома".

Год назад, в сентябре 2020 года, компания добывала 1,217 млрд куб. м в сутки, а в сентябре докризисного 2019 года – 1,235 млрд куб. м.

"Газпром" отмечает, что в этом году отопительный сезон в России начинается раньше обычного: "Сейчас уже в 25 регионах включено отопление – почти на неделю раньше по сравнению с прошлым годом".

"Газпром" активно ведет закачку газа в российские ПХГ. Среднесуточный показатель в первой половине сентября - 325 млн куб. м.

Компания сообщила, что за восемь с половиной месяцев 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 357,7 млрд куб. м газа. Это на 17,8% (на 53,9 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок "Газпром" нарастил на 14,8% (на 21,3 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 138,6 млрд куб. м. "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года). Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года на 17,4%, или на 20,6 млрд куб. м. В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7%), Германию (на 35,8%), Италию (на 15%), Румынию (на 347,6%), Сербию (на 125,9%), Польшу (на 11,4%), Болгарию (на 52,3%), Грецию (на 12,8%), Финляндию (на 19%). Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться и регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома".

Газпром

Новости

Арестовано имущество бывших владельцев "Трансаэро" Плешаковых

Арестовано имущество бывших владельцев "Трансаэро" Плешаковых

РФ предложила обнулить ввозные пошлины на двигатели для МС-21 до 2024 года

"Роснефть" заняла третье место в РФ по капитализации, потеснив "НОВАТЭК"

"Роснефть" заняла третье место в РФ по капитализации, потеснив "НОВАТЭК"

ЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулирования

Цена газа в Европе вплотную подошла к историческому максимуму

Цена газа в Европе достигла $923 за тысячу кубометров

Газ в Европе подорожал до $884 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе вырвалась за отметку в $850/тыс. куб. м

Цена газа в Европе вырвалась за отметку в $850/тыс. куб. м

Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Нефть Brent подорожала до максимальных за 6 недель $73,9 за баррель

Нефть Brent подорожала до максимальных за 6 недель $73,9 за баррель
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');