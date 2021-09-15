"Газпром" закачивает в российские ПХГ газа на четверть больше, чем вся Европа – в свои

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" с 1 по 15 сентября закачивал в среднем по 325 млн куб. м в свои российские хранилища, сообщила российская компания в оперативной сводке.

"Газпром" активно ведет закачку газа в российские ПХГ. Среднесуточный показатель в первой половине сентября - 325 млн куб. м", - говорится в сообщении.

На эти цели идет почти четверть текущей добычи концерна (расчетно 1,367 млрд куб. м в сутки).

Европа по итогам 13 дней сентября в среднем в сутки закачивала в свои ПХГ лишь по 253 млн куб. м (данные нетто, за вычетом отбора, до вычета - 288 млн куб. м), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Данные об уровне запасов в российских ПХГ не публикуются так системно и оперативно, как раскрывает информацию о хранилищах в Европе Gas Infrastructure Europe.

За сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ были отобраны рекордные 60,957 млрд куб. м газа при общем уровне оперативных запасов на начало сезона отбора 72,322 млрд куб. м. Задание к новой зиме составляет 72,638 млрд куб. м активного газа.

По состоянию на 30 июня в российские хранилища заново закачано 25,356 млрд куб. м. "Газпром" также приводил данные, что 15 мая в России была достигнута максимальная суточная закачка в объеме 453,1 млн куб. м.

После холодной зимы и рекордного отбора газа российские и европейские ПХГ сильно опустошены, но заполнение российских подземок для компании – безусловный приоритет.

На фоне подготовки к новой зиме, которая уже предъявляет к газовикам повышенные требования ("Газпром" сообщает, что отопительный сезон в России стартует раньше обычного), "Газпром" ограничил экспортные поставки обязательствами долгосрочных контрактов и прекратил продажи газа на спотовом рынке. Сочетание этого фактора с дефицитом СПГ на мировом рынке взвинтило спотовые цены до рекордных уровней.