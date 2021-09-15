Highland Gold Владислава Свиблова купит "Золото Камчатки"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Структуры золотодобытчика Highland Gold, принадлежащего Владиславу Свиблову, покупают "Золото Камчатки".

"Договор подписан, для закрытия сделки осталось несколько обязательных процедур, - сообщил "Интерфаксу" Антон Глазунов, директор по стратегии и развитию Highland Gold. - Покупателями "Золота Камчатки" выступают структуры Highland Gold".

Проект Кумроч, контроль в котором "Золото Камчатки" ранее продало экс-владельцу ЧТПЗ Андрею Комарову, не входит в периметр сделки с Highland Gold, уточнил Глазунов.

Другие условия сделки, включая стоимость, не разглашаются.

"С приобретением этого актива Highland Gold расширяет портфель добывающих активов, а также проектов развития. Это позитивно отразится на операционных и финансовых показателях", - поясняют в Highland Gold.

Свиблову принадлежит также компания Trans-Siberian Gold (TSG), разрабатывающая Асачинское месторождение на Камчатке. TSG сейчас находится под управлением Highland Gold, сказали в компании. Добыча за 2020 составила 1,3 тонны золота. "Мы не исключаем варианта вхождения этого актива в состав компании и последующей реализации синергии предприятий на Камчатке", - заявил Глазунов.

Собственники "Золота Камчатки" достаточно давно искали покупателя на этот актив. Так, еще в 2017 году "Высочайший" договорился о покупке компании за $500 млн, но сделка не состоялась. Также "Золотом Камчатки" интересовался Кенес Ракишев.

В конце 2020 года контроль над "Золотом Камчатки" перешел к компании "КомплексПром".

"Золото Камчатки" входит в топ-15 золотодобывающих компаний России. По оценке Союза золотопромышленников РФ, в 2020 году группа произвела 4,2 тонны золота. Оба действующих предприятия (ГОКи "Аметистовое" и "Агинский") расположены на Камчатке.

Highland Gold входит в первую десятку российских золотодобытчиков c производством в 2020 году, по оценке Союза золотопромышленников, 8,5 тонны. Основные проекты расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии.