Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Highland Gold Владислава Свиблова купит "Золото Камчатки"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Структуры золотодобытчика Highland Gold, принадлежащего Владиславу Свиблову, покупают "Золото Камчатки".

"Договор подписан, для закрытия сделки осталось несколько обязательных процедур, - сообщил "Интерфаксу" Антон Глазунов, директор по стратегии и развитию Highland Gold. - Покупателями "Золота Камчатки" выступают структуры Highland Gold".

Проект Кумроч, контроль в котором "Золото Камчатки" ранее продало экс-владельцу ЧТПЗ Андрею Комарову, не входит в периметр сделки с Highland Gold, уточнил Глазунов.

Другие условия сделки, включая стоимость, не разглашаются.

"С приобретением этого актива Highland Gold расширяет портфель добывающих активов, а также проектов развития. Это позитивно отразится на операционных и финансовых показателях", - поясняют в Highland Gold.

Свиблову принадлежит также компания Trans-Siberian Gold (TSG), разрабатывающая Асачинское месторождение на Камчатке. TSG сейчас находится под управлением Highland Gold, сказали в компании. Добыча за 2020 составила 1,3 тонны золота. "Мы не исключаем варианта вхождения этого актива в состав компании и последующей реализации синергии предприятий на Камчатке", - заявил Глазунов.

Собственники "Золота Камчатки" достаточно давно искали покупателя на этот актив. Так, еще в 2017 году "Высочайший" договорился о покупке компании за $500 млн, но сделка не состоялась. Также "Золотом Камчатки" интересовался Кенес Ракишев.

В конце 2020 года контроль над "Золотом Камчатки" перешел к компании "КомплексПром".

"Золото Камчатки" входит в топ-15 золотодобывающих компаний России. По оценке Союза золотопромышленников РФ, в 2020 году группа произвела 4,2 тонны золота. Оба действующих предприятия (ГОКи "Аметистовое" и "Агинский") расположены на Камчатке.

Highland Gold входит в первую десятку российских золотодобытчиков c производством в 2020 году, по оценке Союза золотопромышленников, 8,5 тонны. Основные проекты расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии.

Highland Gold Золото Камчатки Владислав Свиблов Антон Глазунов

Новости по теме

Новости

Миллер опроверг начало поставок по "Северному потоку 2" с 1 октября

Власти Армении хотят договориться с РФ о сохранении цены на ее газ

"Газпром" закачивает в российские ПХГ газа на четверть больше, чем вся Европа – в свои

"Газпром" закачивает в российские ПХГ газа на четверть больше, чем вся Европа – в свои

Арестовано имущество бывших владельцев "Трансаэро" Плешаковых

Арестовано имущество бывших владельцев "Трансаэро" Плешаковых

РФ предложила обнулить ввозные пошлины на двигатели для МС-21 до 2024 года

"Роснефть" заняла третье место в РФ по капитализации, потеснив "НОВАТЭК"

"Роснефть" заняла третье место в РФ по капитализации, потеснив "НОВАТЭК"

ЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулирования

Цена газа в Европе вплотную подошла к историческому максимуму

Цена газа в Европе достигла $923 за тысячу кубометров

Газ в Европе подорожал до $884 за тысячу кубометров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');